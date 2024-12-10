反政府軍領袖︰勝利屬於全國 俄證實庇護巴沙爾

敘利亞閃電變天後，俄羅斯證實敘國原總統巴沙爾及家人，已逃亡至俄國。反政府武裝「沙姆解放組織」(HTS)領袖發表講話，指巴沙爾倒台是全國的勝利。他承諾籌建民選委員會制約的政府，各界關注其承諾會否變質。美國總統拜登指巴沙爾倒台是正義之舉，指美方將與盟友及區內持份者合作協助敘民眾重建國家。在北京，外交部發言人毛寧表示，中方密切關注敘利亞局勢發展，重申敘利亞的前途和命運應當由敘利亞人民來決定，希望各相關方從敘人民的根本利益出發，盡快找到恢復該國穩定的政治解決方案。

俄媒較早時引述克里姆林宮消息指，巴沙爾與家人乘飛機，於俄羅斯時間周日抵莫斯科獲俄政治庇護。克里姆林宮其後證實總統普京決定向巴沙爾批出政治庇護。

反政府軍保證俄設施安全

克宮發言人被問及俄方是否希望維持在敘的軍事部署時，指敘局勢處交替期，目前言之尚早，須與權力繼承方商討。有報道指反政府武裝已向俄保證，俄方在敘境內軍事基地和外交設施安全；但有俄戰事博客指設施外情勢緊張，保證能維持多久成疑。

HTS首領朱拉尼(Abu Mohammed al-Golani)在首都大馬士革一清真寺發表講話，批評巴沙爾政權囚禁數以千計無犯法的國民，指自己20年前離開敘國後已渴望推翻巴沙爾，如今「敘利亞正在淨化」。朱拉尼真名是沙拉(Ahmad al-Sharaa)，生於大馬士革富裕家庭，因同情巴人變得激進，在美國03年出兵伊拉克時加入阿蓋達，其後曾被美方關押。他在敘國內戰初期成立HTS前身努斯拉陣線，後因理念不同脫離阿蓋達。他曾稱無意襲擊西方，並塑造較溫和形象，最終聯同其他派系成立HTS。目前須觀望他在權力利益及各方持份者分歧下，能否掌控局面兌現承諾。