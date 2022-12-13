反鎖車內 1歲醒目B女聽媽媽指示自救脫困

反鎖車內，自救脫困！美國《Newsweek》報道，居於南卡羅來納州格林伍德縣(Greenwood County)的母親盧基(Aprianna Lukie)，日前與1歲8個月的大女兒Z'Naria和祖母一起到墓地悼念親戚，因預計不會逗留太久，盧基便沒有拔掉車匙，她下車去後座打算抱女兒出來，但後座的車門鎖上，就叫祖母幫忙按掣開鎖，但祖母卻意外地把4道車門都一併鎖上，這樣Z'Naria便獨個兒反鎖在車內，令祖母焦急萬分。
此時，盧基卻臨急不亂，因為她見到嬰兒椅上的安全帶已鬆開，女兒大可以爬出嬰兒椅到前座去開鎖。於是，盧基便隔著車窗，嘗試引導女兒掙脫安全帶，從後座爬到副駕駛座，再引導她按掣開鎖。最後，Z'Naria按照媽媽的動作指示，成功開鎖脫困。報道指，從聽取媽媽的指示和理解她的動作來看，B女展現了比她年紀要成熟的智力和理解能力。
網民派like：B女可以去選總統
旁人把B女自行脫困的過程拍下，盧基其後將片段上傳TikTok，即引發網民熱議，至今累計逾44.5萬次點擊觀看。有網民讚B女「太聰明了，我驚訝怎麽她不直接把汽車開走」、「可以不斷去考驗她，這個BB太聰明了，無可限量」、「19個月，就像19歲那樣」。有網民笑指，「B女是我見過最醒目的BB」、「這樣醒目，可以去選總統了」。
Z'Naria的表現，令盧基感到自豪，她說，「事後我給她抱抱、錫錫、擊掌，告訴她以她為傲，我於稍後的周末會給她驚喜」。Z'Naria明年4月將迎來2歲生日。