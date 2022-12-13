反鎖車內 1歲醒目B女聽媽媽指示自救脫困

反鎖車內，自救脫困！美國《Newsweek》報道，居於南卡羅來納州格林伍德縣(Greenwood County)的母親盧基(Aprianna Lukie)，日前與1歲8個月的大女兒Z'Naria和祖母一起到墓地悼念親戚，因預計不會逗留太久，盧基便沒有拔掉車匙，她下車去後座打算抱女兒出來，但後座的車門鎖上，就叫祖母幫忙按掣開鎖，但祖母卻意外地把4道車門都一併鎖上，這樣Z'Naria便獨個兒反鎖在車內，令祖母焦急萬分。

此時，盧基卻臨急不亂，因為她見到嬰兒椅上的安全帶已鬆開，女兒大可以爬出嬰兒椅到前座去開鎖。於是，盧基便隔著車窗，嘗試引導女兒掙脫安全帶，從後座爬到副駕駛座，再引導她按掣開鎖。最後，Z'Naria按照媽媽的動作指示，成功開鎖脫困。報道指，從聽取媽媽的指示和理解她的動作來看，B女展現了比她年紀要成熟的智力和理解能力。