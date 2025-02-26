取代投資移民簽證 特朗普推500萬美元「金卡」成美國公民

美國總統特朗普上台後以商人手法治國，甚麼也是交易，曾說：「Deals are my art form(交易是我的藝術形式)。」他周二就拋出一個「搶錢」計劃，推出類似其他國家黃金簽證的金卡(Gold Card)，以取代推行了35年的EB-5投資移民簽證制度，讓有錢人取得「綠卡」成美國公民。不過，申請門檻金額將由100萬美元(約780萬港元)，大幅提高至500萬美元(約3,900萬港元)。特朗普稱，兩周後會公布詳情。 特朗普向記者說，「我們將出售金卡，將定價500萬美元。」並指金卡「將賦予你綠卡特權，同時也是獲得美國公民身份的途徑，富人可以透過購買這張卡進入我們國家。」特朗普稱，金卡將讓為美國帶來大筆資金、創造或保住美國就業機會的外國投資者成為永久居民。

美國投資移民｜特朗普：俄羅斯寡頭也可能符合資格 特朗普上台後美國外交政策大變，成為「親俄」，有記者問是否允許俄羅斯寡頭(即富豪)申請金卡時，特朗普稱，「有可能，我認識一些俄羅斯寡頭，他們都是很好的人。」 美國商務部長盧特尼克周二指出，EB-5計劃充滿荒謬、虛假和欺騙，是一種以廉價獲得綠卡的方法。因此總統表示，與其繼續這個荒謬的EB-5計劃，不如終止EB-5計劃。他指，美國將用特朗普的金卡取而代之，像其他綠卡一樣，金卡包括成為美國公民的途徑。

美國投資移民｜原本投資門檻100萬美元僱用10人 EB-5投資移民計劃由美國公民及移民服務局管理，國會於1990年制定，透過創造就業機會和外國投資者的資本投資，以刺激美國經濟。投資者須開設一間僱用最少10人的公司，並且投資約100萬美元(約780萬港元)。根據國土安全部最近統計，截至2022年9月30日的12個月內，約8,000人取得投資移民簽證。 美國投資移民｜打算出售1000萬張「金卡」 顧問公司Henley & Partners稱，全球超過100個國家有向富人提供「黃金簽證」，包括英國、西班牙、希臘、澳洲、加拿大和意大利。特朗普未有提及金卡的創造就業要求，他有意出售1,000萬張金卡以減少政府赤字。公民資格由國會決定，但他稱金卡毋須國會批准。