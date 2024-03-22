受虐狗狗住收容所600日終被收養　新主人用豪華轎車迎接(有片)

美國俄亥俄州一隻曾經受虐待的狗狗早年獲救，被送到收容所暫住，但與牠一起獲救的另外3隻狗狗已先後被領養，剩下牠在收容所渡過600日後，終於遇上有心人，新主人更特意用一輛豪華轎車載牠到新家。

綜合報道，2022 年 8 月，一隻 4 歲的鬥牛犬Chester和其他3隻狗一起在一個虐待、疏忽的家庭中被救出。Euclid 動物收容所表示，牠們被發現時，被鎖在一間被廢置的房裡，幾乎餓死，當時4隻狗狗都非常瘦弱，Chester的手被卡在鐵頸圈裡無法躺下，也無法站起來。隨著時間的推移，他康復了，體重增加了，並再次學會了信任人類。與Chester同被獲救的3隻狗狗先後獲領養，收容所以「忠誠而英俊的伴侶」，喜歡玩耍和擁抱來形容Chester，但同時提到，Chester需要一個有經驗的、沒有小孩的家，「一個了解他的過去、提供耐心並提供一個讓他可以獨處的環境」，Chester就在收容所度過了600日，期間間中有義工帶牠出外，感受一點關懷和愛。