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國際
2025-03-18 15:30:00

口交會提高失智風險？　美國教授：疱疹病毒可經鼻腔吸入大腦致死

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口交會提高失智風險？　美國教授：疱疹病毒可經鼻腔吸入大腦致死

口交會提高失智風險？　美國教授：疱疹病毒可經鼻腔吸入大腦致死

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美國芝加哥大學最新研究發現，第一型單純疱疹病毒（HSV-1）可能透過口交進入鼻腔，進而感染大腦，引發嚴重發炎與神經損傷，甚至增加罹患失智症的風險。該研究已刊登於《微生物學會期刊》，並引發廣泛關注。

口交會提高失智風險？　美國教授：疱疹病毒可經鼻腔吸入大腦致死

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研究領導者：鼻腔是大腦的「危險直通道」

HSV-1是導致唇皰疹的主要病毒，全球約有40億人為帶原者。該病毒通常透過接觸感染者的唾液或傷口傳播，除了影響口腔與生殖器外，還可能經由鼻腔進入大腦。研究領導者舒克拉（Deepak Shukla）教授警告，鼻腔是大腦的「危險直通道」，當病毒通過此途徑感染時，可能引發單純皰疹腦炎（HSE），導致神經損傷甚至死亡。

研究發現，HSV-1進入大腦後會劫持一種名為肝素酶（HPSE）的酵素，促使過度發炎反應，導致腦部細胞損傷。實驗顯示，正常老鼠感染HSV-1後，神經受損嚴重，並出現記憶衰退、焦慮及運動協調障礙等症狀，而HPSE較低的基因改造老鼠則受損較輕。

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儘管HSV-1進入大腦的案例較為罕見，每百萬名感染者約有2至4例，但研究顯示，長期感染可能導致行為異常與運動障礙。舒克拉表示，HSV-1在人類體內的影響可能較小鼠緩慢，嚴重程度與免疫力及病毒復發頻率有關。目前，HSV-1與HSV-2尚無治癒方法，專家建議人們應提高防範意識，避免高風險行為，以降低病毒傳播風險，減少可能的長期神經損傷與失智風險。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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