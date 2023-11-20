口疏之過｜美漢中105億元頭獎　女兒的母親簽保密協議後爆響口要賠

國內外不少彩票中獎者的下場比中獎前更悲哀，因此，不少網民討論都時表示，自己即使中六合彩，也不會告訴家人或朋友，似乎情有可原。美國緬因州一名男子於年初幸運地贏得13.5億美元(折合約105億港元)，成為美國史上單次彩票中獎金額第四高的中獎者，不久之後，他與女兒的母親簽署了一份「保密協議」，將獎金事情保密至他們女兒滿18歲，詎料，女兒母親似乎忍不住，將消息告知老爺奶奶和姑仔，氣得丈夫告上法院，要求六位數賠償。

綜合報道，居於緬因州的John Doe於今年1月13日星期五，以3.026億分之一的概率，贏得累積3個月的13.5億美元大獎。John選擇一次性將逾7億美元獎金帶走，扣除稅後，帶著逾5億美元(折合近39億港元)回家。John明白不應招搖，因此只將中獎事情告訴了非婚生的女兒及她的母親。為了安心，John亦要求女兒母親簽署保密協議，在女兒18歲之前，即是2032年6月1日前，都不能將其中獎者身分公布，並保證女兒成年前生活及學習無憂。John此舉為避免家人的姓名、住址等訊息被媒體或其他人騷擾。協議還規定，如果女兒母親想告訴別人，必須獲得John的許可，如果「不小心」洩漏，亦要盡快以書面形式通知John。