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國際
2023-11-20 15:48:00

口疏之過｜美漢中105億元頭獎　女兒的母親簽保密協議後爆響口要賠

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美漢中105億元頭獎，老婆簽保密協議後爆響口要賠。(網上圖片)

美漢中105億元頭獎，老婆簽保密協議後爆響口要賠。(網上圖片)

國內外不少彩票中獎者的下場比中獎前更悲哀，因此，不少網民討論都時表示，自己即使中六合彩，也不會告訴家人或朋友，似乎情有可原。美國緬因州一名男子於年初幸運地贏得13.5億美元(折合約105億港元)，成為美國史上單次彩票中獎金額第四高的中獎者，不久之後，他與女兒的母親簽署了一份「保密協議」，將獎金事情保密至他們女兒滿18歲，詎料，女兒母親似乎忍不住，將消息告知老爺奶奶和姑仔，氣得丈夫告上法院，要求六位數賠償。

美國緬因州一名男子於年初幸運地贏得13.5億美元(折合約105億港元)，成為美國史上單次彩票中獎金額第四高的中獎者。(網上圖片)

美國緬因州一名男子於年初幸運地贏得13.5億美元(折合約105億港元)，成為美國史上單次彩票中獎金額第四高的中獎者。(網上圖片)

綜合報道，居於緬因州的John Doe於今年113日星期五，以3.026億分之一的概率，贏得累積3個月的13.5億美元大獎。John選擇一次性將逾7億美元獎金帶走，扣除稅後，帶著逾5億美元(折合近39億港元)回家。John明白不應招搖，因此只將中獎事情告訴了非婚生的女兒及她的母親。為了安心，John亦要求女兒母親簽署保密協議，在女兒18歲之前，即是203261日前，都不能將其中獎者身分公布，並保證女兒成年前生活及學習無憂。John此舉為避免家人的姓名、住址等訊息被媒體或其他人騷擾。協議還規定，如果女兒母親想告訴別人，必須獲得John的許可，如果「不小心」洩漏，亦要盡快以書面形式通知John

要求每次披露賠償10萬美元。(網上圖片)

要求每次披露賠償10萬美元。(網上圖片)

要求每次披露賠償10萬美元

至今年9月，John突然從自己的父親和繼母口中得知，他們已知道中獎事情，就連妹妹也知道他已是億萬富翁。而洩漏消息的人正是女兒的母親，還至少3次洩漏，John氣上心頭，本月14日正式提告。起訴文件指，女兒母親披露其中獎消息，導致John遭受無可挽回的傷害，法律上亦無足夠的補救措施，因此要求法庭頒布禁令，禁止女兒母親向任何人透雼他是中獎者的身分，除了訴訟費及律師費外，要求女兒母親之前每次披露消息至少10萬美元(折合約78萬港元)

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