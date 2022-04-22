口碑載道｜捐精男可打真軍有55仔女　女客人讚基因家世都好(有片)

捐精男可打真軍生55仔女，女客人讚基因家世都好。(網上圖片)

美國洛杉磯35歲男子Kyle Gordy是當地著名的「專業捐精男」，他注重養生，亦不介意「打真軍」，令他所捐的精口碑載道，成為捐精熱門人選，吸引不少人冒名而來，客人遍布美國、英國、歐洲多地，至今已經成功造就55個孩子，其中46個已經出世，另外9個亦快將誕生。

Kyle Gordy於2014年，因為一名女同性戀者朋友希望擁有孩子，她選擇人工授精，Kyle Gordy就第一次成功捐精。(網上圖片)

綜合英國《每日郵報》(Daily Mail)等報道，Kyle Gordy於2014年，因為一名女同性戀者朋友希望擁有孩子，她選擇人工授精，Kyle Gordy就第一次成功捐精，該名女性朋友大讚這次成功懷孕，令Kyle Gordy擁有好名聲，自此便開始他的捐精事業。Kyle Gordy並非純粹捐精，他非常注重自己的飲食，會選對精子有益的食物，更不時在社交平台Instagram分享自己的養生飲食，還有一些成功「喜訊」。

報道指，最近一名接受Kyle Gordy捐精的25歲英國女子Alice表示，她透過朋友介紹認識Kyle Gordy，看過他的背景資料後坦言已「被吸引」。她說，Kyle Gordy所生的孩子都相當漂亮，他亦會提供性病檢測報告，令她感到安心。她又指，Kyle Gordy的家世亦是重要因素，其家人的職業包括律師、工程師、科學家和程式設計師，令她相信孩子的天資應該不俗。

捐精男強調每次「打真軍」只為捐精

Kyle Gordy早前就到英國和歐洲進行他的第二次「捐精之旅」，據指至今已進行了6次捐精。

Kyle Gordy於1年前造了36個孩子，當時有傳媒為他做了訪問。當時Kyle Gordy承認，他的捐精服務，除了傳統的人工授精，亦提供「打真軍」服務。他說，有些女客人認為懷孕成功率較高，因此互相交換性病檢驗證明之後，就會進行「直接授精」。Kyle Gordy強調，他每一次「打真軍」都是為了捐精，絕對不會為個人洩慾歡愉而性交。