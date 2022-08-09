古巴油庫焚燒4日仍未受控　墨西哥委內瑞拉派員協助(有片)

古巴西部的石油儲存設施的大火焚燒超過4日仍然未受控，其間發生多次爆炸，至今增至3個油鼓起火，並威脅第4個油鼓。當局宣布，距離火場約1.6公里外的一間主要的發電廠，因為水壓過低而要暫時關閉。墨西哥和委內瑞拉派出團隊協助滅火。

古巴西部城市馬坦薩斯(Matanzas)一個超級運油輪港口有燃料庫上周五(5日) 晚上被雷擊後起火爆炸，焚燒超過4日仍然未受控，造成最少1死121人受傷，另17名消防員失蹤。在100公里以外的首都哈瓦那亦可以見到大火引發的濃煙。 官員指，濃煙可能含有二氧化硫、氮氧化物和一氧化碳等有毒物質，呼籲民眾戴口罩，並盡量留在室內。

古巴總統指火場溫度高難搜尋失蹤者 墨西哥和委內瑞拉已經派出專家小組到當地協助救火，並調派水砲和直升機等協助。古巴總統迪亞斯卡內爾(Miguel Diaz-Canel) 向多個提供協助的國家致謝，亦感謝美國的技術建議，他又指，由於火場溫度非常高，難以搜尋失蹤的消防員。