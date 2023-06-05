另一個月球？科學家發現「奇怪小行星」跟著地球一起環繞太陽飛行

科學家描繪的2023 FW13軌道(綠色線)，可見其與地球(藍色線)一樣環繞太陽(中間)飛行。(互聯網)

科學家早前利用夏威夷哈里亞卡拉火山頂的「全景觀察暨快速反應望遠鏡」(Pan-STARRS)，在地球附近觀測到一顆直徑約10至15公尺的小行星，命名為2023 FW13。儘管有人視2023 FW13為「另一個月球」，但它跟月球有一大不同之處。 科學家指出，「類月亮」(quasi-moon)或「類衛星」(quasi-satellite) 2023 FW13的運行軌道，不在地球的「希爾區」。換句話說，它並不受地心引力的影響，跟受地球引力牽引的月球不同，而是受太陽引力影響，繞著太陽運行。