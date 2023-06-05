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國際
2023-06-05 19:47:11

另一個月球？科學家發現「奇怪小行星」跟著地球一起環繞太陽飛行

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科學家描繪的2023 FW13軌道(綠色線)，可見其與地球(藍色線)一樣環繞太陽(中間)飛行。(互聯網)

科學家描繪的2023 FW13軌道(綠色線)，可見其與地球(藍色線)一樣環繞太陽(中間)飛行。(互聯網)

科學家早前利用夏威夷哈里亞卡拉火山頂的「全景觀察暨快速反應望遠鏡」(Pan-STARRS)，在地球附近觀測到一顆直徑約10至15公尺的小行星，命名為2023 FW13。儘管有人視2023 FW13為「另一個月球」，但它跟月球有一大不同之處。

科學家指出，「類月亮」(quasi-moon)或「類衛星」(quasi-satellite) 2023 FW13的運行軌道，不在地球的「希爾區」。換句話說，它並不受地心引力的影響，跟受地球引力牽引的月球不同，而是受太陽引力影響，繞著太陽運行。

科學家於2016年亦曾發現另一「類月球」，命名為2016 HO3，其軌道(黃色線)的特別之處是圍著地球轉，一邊環繞太陽運行。

科學家於2016年亦曾發現另一「類月球」，命名為2016 HO3，其軌道(黃色線)的特別之處是圍著地球轉，一邊環繞太陽運行。

類月球｜2023 FW13體積細 料3700年離開地球軌道

2023 FW13距離地球的軌道約256萬公里，其軌道呈橢圓形，繞行太陽一周的時間和地球幾乎一樣，需時365.42天。科學家指，2023 FW13會與地球「漸行漸遠」，料環繞地球運行至少至公元3700年，之後便離開地球軌道，而它的存在對地球並不構成威脅。科學家並推斷，2023 FW13體積較月球小得多，直徑僅約10至15米，無法與月球相比。

值得一提的是，科學家於2016年亦曾以Pan-STARRS發現另一個「類月球」2016 HO3，同樣不威脅地球安全。科學家指，2016 HO3的運轉軌道奇特，除像其他小行星般環繞太陽運行外，亦同時在一個十分遙遠的軌道上環繞地球運行。2016 HO3的每年環繞太陽一圈，同時也環繞地球一圈，最近距離地球約1,500萬公里，最遠距離地球約4,500萬公里。

月球。(路透社)

月球。(路透社)

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