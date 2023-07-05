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國際
2023-07-05 16:16:00

只因羊肉串未熟　意國惡男連開4槍射癱23歲廚師(有片)

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意大利中部去年發生一宗駭人槍擊案，一名29歲男子闖入一間烤肉店，向23歲廚師連開4槍，導致對方下半身癱瘓，近日法院判決結果終於出爐，兇手被判處7年徒刑，而案情細節也被揭露，原來導致這宗槍擊的起因，只因為槍手所點的羊肉串(kebab)未有煮熟。

向廚師連開4

綜合報道，事發於去年4月在意大利中部的城市Pescara29歲的男子Federico Pecorale在繁忙時段持槍闖入餐廳，並向23歲的廚師Yelfri Guzman連開4槍。CCTV畫面顯示，Yelfri Guzman中槍後倒地後，Federico Pecorale仍不罷手，繼續向他開槍，旁邊的一名女職員則近距離目睹整個過程。

旁邊的一名女職員則近距離目睹整個過程。(網上截圖) CCTV畫面顯示，Yelfri Guzman中槍後倒地後，Federico Pecorale仍不罷手，繼續向他開槍。(網上截圖) CCTV畫面顯示，Yelfri Guzman中槍後倒地後，Federico Pecorale仍不罷手，繼續向他開槍。(網上截圖)

辯方：攜帶手槍因經常被嘲笑無能

法院透露，Federico Pecorale行凶後返回酒店取行李，逃離該城市，他原本匿藏在祖父母家，之後又再度逃往其他地方，期間被警方發現行蹤並展開搜捕。有報道指，警方拘捕Federico Pecorale時，在他身上搜出一把手槍。Federico Pecorale的代表律師則辯護指，他之所以隨身攜帶手槍，是因為人們經常嘲笑他無能。

至於Federico Pecorale的行兇動機，曾有報道指是因為他不滿候餐時間太長。但法院透露，Federico Pecorale開槍是因為廚師沒有煮熟他的羊肉串。法官最後判處Federico Pecorale 7年徒刑，要在精神復健機構接受5年觀察，並要賠償受害者20萬歐元(折合約170萬港元)

受害人Yelfri Guzman。(網上圖片) 槍手Federico Pecorale。(網上圖片) 事發餐廳。(網上截圖)
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