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2023-03-03 16:55:00

召喚死神｜印童炮仗車旁燒炮仗致猛烈爆炸　釀1死多傷(有片)

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印童炮仗車旁燒炮仗致猛烈爆炸，釀1死多傷。(Twitter)

印童炮仗車旁燒炮仗致猛烈爆炸，釀1死多傷。(Twitter)

印度日前街頭發生炮仗大爆炸，造成一名26歲男子死亡，另外至少一人嚴重灼傷，其餘傷者據悉包括3名小童。據指，起因是有小童在炮仗車旁燒炮仗導致慘劇。CCTV拍下事發情況，畫面先是炸出一團火光，大量炮仗發生爆炸，接著被濃濃的煙霧覆蓋。

綜合報道，事發於當地周一(227)，炮仗商人正在街邊整理車上炮仗，附近有不少路人，炮仗車旁亦有幾個人正閒聊，幾米外則是有販賣商品的店舖，有幾個小童走近炮仗車旁，正當一名長者踩單車經過時，炮仗車突然亮起熊熊火光，接著發生大爆炸，強光四閃，途人四處逃竄，濃煙隨即蔓延街道。

有幾個小童走近炮仗車旁。(Twitter) 正當一名長者踩單車經過時，炮仗車突然亮起熊熊火光，接著發生大爆炸，強光四閃。(Twitter) 正當一名長者踩單車經過時，炮仗車突然亮起熊熊火光，接著發生大爆炸，強光四閃。(Twitter) 途人四處逃竄，濃煙隨即蔓延街道。(Twitter) 途人四處逃竄，濃煙隨即蔓延街道。(Twitter) 煙霧被風吹散後可見幾個人慌張察看現場情況，場面一片狼藉。(Twitter) 煙霧被風吹散後可見幾個人慌張察看現場情況，場面一片狼藉。(Twitter)

2炮仗臨時工一死一傷

CCTV畫面一度混濁一片，煙霧被風吹散後可見幾個人慌張察看現場情況，場面一片狼藉，亦見有火種，隨後有人持滅火筒將火撲熄。報道指，事緣有小童在炮仗車附近放炮仗，不慎燒著燃車上炮仗導致慘劇。26歲被聘駕駛炮仗的臨時工不幸在事件中身亡，另一名30歲的臨時工也受傷，傷者還包括3名小童。

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