召見黨內州長 欲派定心丸 拜登稱不退選並將取勝

美國81歲總統拜登日前在大選首場電視辯論的表現廣受批評，民主黨內已有兩名國會議員公開呼籲他退選。拜登周三跟競選團隊人員召開電話會議，又與24名民主黨籍的州長及華盛頓特區市長作線上線下會面，聲言不會退選，且勝利可期。 繼德州眾議員道格特(Lloyd Doggett)後，民主黨亞利桑那州眾議員格里哈爾瓦(Raul Grijalva)亦公開呼籲拜登退選。他向《紐約時報》直言會支持民主黨的候選人，但認為「這是一個尋找其他人的機會」，「拜登須承擔保住(總統)席位的責任，而其中一部分責任，就是退出這場選戰」。

美聯社報道，拜登周三向競選團隊說︰「讓我簡單直接講清講楚︰『我正在參選……沒有人迫我退選』……我不會走，我會作戰到底而我們將會勝出」。周三晚拜登則在白宮跟24名民主黨州長及華盛頓特區市長作線上線下會晤。路透社指，最終只得3位州長，包括紐約、明尼蘇達及馬里蘭州州長，在會後見記者，表明會繼續支持拜登。 《紐約時報》在首場辯論後所作的民調顯示，特朗普支持度升至49%，較上一周升3個百分點，領先拜登的幅度擴大至6個百分點；《華爾街日報》的調查則顯示特朗普及拜登的最新支持度為48%及42%，差距擴大1個百分點。路透社稱，有具影響力的民主黨人正就「替補」拜登出選的人物提出建議，其中7人來自拜登競選團隊，而消息人士指副總統賀錦麗仍然被視為首選。但較早前路透社/易普索民調指賀錦麗出選跟由拜登繼續「去馬」，勝算差不多。