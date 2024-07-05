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國際
2024-07-05 04:30:45
日報

召見黨內州長 欲派定心丸 拜登稱不退選並將取勝

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美國總統 拜登

拜登周三在白宮出席向南北戰爭時期兩名聯邦軍士兵追授榮譽勳章的儀式。(路透社)

美國81歲總統拜登日前在大選首場電視辯論的表現廣受批評，民主黨內已有兩名國會議員公開呼籲他退選。拜登周三跟競選團隊人員召開電話會議，又與24名民主黨籍的州長及華盛頓特區市長作線上線下會面，聲言不會退選，且勝利可期。

繼德州眾議員道格特(Lloyd Doggett)後，民主黨亞利桑那州眾議員格里哈爾瓦(Raul Grijalva)亦公開呼籲拜登退選。他向《紐約時報》直言會支持民主黨的候選人，但認為「這是一個尋找其他人的機會」，「拜登須承擔保住(總統)席位的責任，而其中一部分責任，就是退出這場選戰」。

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美聯社報道，拜登周三向競選團隊說︰「讓我簡單直接講清講楚︰『我正在參選……沒有人迫我退選』……我不會走，我會作戰到底而我們將會勝出」。周三晚拜登則在白宮跟24名民主黨州長及華盛頓特區市長作線上線下會晤。路透社指，最終只得3位州長，包括紐約、明尼蘇達及馬里蘭州州長，在會後見記者，表明會繼續支持拜登。

《紐約時報》在首場辯論後所作的民調顯示，特朗普支持度升至49%，較上一周升3個百分點，領先拜登的幅度擴大至6個百分點；《華爾街日報》的調查則顯示特朗普及拜登的最新支持度為48%及42%，差距擴大1個百分點。路透社稱，有具影響力的民主黨人正就「替補」拜登出選的人物提出建議，其中7人來自拜登競選團隊，而消息人士指副總統賀錦麗仍然被視為首選。但較早前路透社/易普索民調指賀錦麗出選跟由拜登繼續「去馬」，勝算差不多。

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紐時︰未來數日公開活動是關鍵

據《紐時》披露，拜登向盟友稱正衡量是否繼續參選，指若在未來數日未能說服公眾，便可能失去參選資格。期間拜登的公開行程包括周四出席白宮舉行的美國獨立日活動、周五接受美國廣播公司(ABC)專訪，並到威斯康辛州出席競選活動，周日則偕夫人吉爾前赴賓夕法尼亞州發表演說，下周則在華盛頓出席北約峰會。報道指拜登自知若再出現發呆及「窒口窒舌」情況，其處境勢將有變。但白宮官員回應指報道不實。 