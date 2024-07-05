召見黨內州長 欲派定心丸 拜登稱不退選並將取勝

美國81歲總統拜登日前在大選首場電視辯論的表現廣受批評，民主黨內已有兩名國會議員公開呼籲他退選。拜登周三跟競選團隊人員召開電話會議，又與24名民主黨籍的州長及華盛頓特區市長作線上線下會面，聲言不會退選，且勝利可期。
繼德州眾議員道格特(Lloyd Doggett)後，民主黨亞利桑那州眾議員格里哈爾瓦(Raul Grijalva)亦公開呼籲拜登退選。他向《紐約時報》直言會支持民主黨的候選人，但認為「這是一個尋找其他人的機會」，「拜登須承擔保住(總統)席位的責任，而其中一部分責任，就是退出這場選戰」。
美聯社報道，拜登周三向競選團隊說︰「讓我簡單直接講清講楚︰『我正在參選……沒有人迫我退選』……我不會走，我會作戰到底而我們將會勝出」。周三晚拜登則在白宮跟24名民主黨州長及華盛頓特區市長作線上線下會晤。路透社指，最終只得3位州長，包括紐約、明尼蘇達及馬里蘭州州長，在會後見記者，表明會繼續支持拜登。
《紐約時報》在首場辯論後所作的民調顯示，特朗普支持度升至49%，較上一周升3個百分點，領先拜登的幅度擴大至6個百分點；《華爾街日報》的調查則顯示特朗普及拜登的最新支持度為48%及42%，差距擴大1個百分點。路透社稱，有具影響力的民主黨人正就「替補」拜登出選的人物提出建議，其中7人來自拜登競選團隊，而消息人士指副總統賀錦麗仍然被視為首選。但較早前路透社/易普索民調指賀錦麗出選跟由拜登繼續「去馬」，勝算差不多。
紐時︰未來數日公開活動是關鍵
據《紐時》披露，拜登向盟友稱正衡量是否繼續參選，指若在未來數日未能說服公眾，便可能失去參選資格。期間拜登的公開行程包括周四出席白宮舉行的美國獨立日活動、周五接受美國廣播公司(ABC)專訪，並到威斯康辛州出席競選活動，周日則偕夫人吉爾前赴賓夕法尼亞州發表演說，下周則在華盛頓出席北約峰會。報道指拜登自知若再出現發呆及「窒口窒舌」情況，其處境勢將有變。但白宮官員回應指報道不實。