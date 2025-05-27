可以買到快樂！心理學家：花錢在這8件事上毋須內疚 反而幸福感倍增

正能量心理學專家Jessica Weiss指，科學家發現「金錢絕對可以買到快樂」，研究顯示，策略性消費絕對可以提升快樂指數。(互聯網)

專門研究正能量心理學、追求幸福方法的講者及人生導師Jessica Weiss近日在美國CNBC make it網撰文分享，科學家發現「金錢絕對可以買到快樂」，研究也顯示，策略性消費絕對可以提升快樂指數。她認為，人們花錢在8件事情上，絕對不應該感到內疚，因為長遠來看，投資這8件事情上，對健康和身心福祉有益處。 1.現場音樂表演 與成千上萬的陌生人一起高聲歌唱，不只好玩，也有科學原理。我們一起唱歌時，腦部會釋出促進親密關係的催產素(oxytocin)和腦內啡(endorphin，即腦部分泌具有鎮痛作用的氨基酸)，令我們產生社會學家Émile Durkheim提出的「集體亢奮」感覺。研究也顯示，集體唱歌可降低「壓力荷爾蒙」皮質醇(cortisol)水平，並能創造出一種歸屬感，可能持續幾天。

2.新奇體驗 腦部是新奇體驗的機器。神經科學顯示，新奇體驗會讓腦部釋放多巴胺(dopamine)，形成更深刻的記憶。即使只是很小的新鮮體驗，例如逛逛新的農產品市集，打電話給久未聯繫的朋友，給指甲塗上驚喜的顏色等等，都製造研究員所指的「時間豐盈」，即是能讓生活變得更豐盛、更有質感。神經科學研究指出，若與朋友分享這些經驗，能讓幸福感倍增。 3.花錢在節省時間上 買了的小東西，可能幾個星期之後就忘記，購買欲滿足過後，買來的東西，日後可能令你煩厭。

買時間，就等如買精神健康。研究顯示，為了節省時間而花錢，比起物質上的揮霍，更能有效減壓。因此，外賣服務和請人清潔家居，都不是奢侈消費，而是對於心理健康的投資。當你「外判」一些令你覺得可怕的工作時，並不代表你懶惰，反而是聰明的做法。 4.花錢在促進人際關係的活動上 哈佛大學一項逾80年的追蹤研究發現，比起基因、財富或名聲，親密關係更能預測到一個人會否得到幸福和快樂。和朋友共進晚餐，搭飛機探望家人，不僅是消費，而是「情感帳戶裡的存款」，能夠在未來數十年持續帶來利息。



5.對他人慷慨 把錢花在別人身上，比起花錢在自己身上，會讓腦部的獎勵迴路(reward circuit)更加活躍。科學家提出的「助人者的快感」(helper’s high)，會在你請朋友吃午餐，或為自己關心的議題捐款時，讓你感受到一股溫暖的衝動。 6.小確幸 大腦的愉悅系統更想要「多次小刺激」而非「一次大刺激」，例如，每周喝兩次4美元咖啡所感受到的快樂，比一次花費400美元來得多。這些適度且具規律的快樂節奏，會讓腦部產生期待和欣賞意識。 7.花錢在挑戰體驗上 具有挑戰性的體驗，能帶來持久的滿足感，例如跳進冰水池、完成艱難登山行程、掌握艱困的技巧等。這些「用努力換來的快樂」，能夠觸發腦部的「成就感迴路」(achievement circuit)，是一些被動的舒適無法令你感受到快樂，而那些艱困亦創造你個人的故事。

8.花錢在提前計劃和預約上 提前預約服務，能創造三重的幸福體驗，也就是「期待的快樂」、「體驗的快樂」、「回憶的快樂」。例如，度假就是從預約服務那一刻開始，就感到快樂，一直到數個月後啟程。 應在哪方面精明地花錢？ 精明地花錢，並不是把錢花在令其他人留下好印象的事情上，而是應花在一些能改變你對人生感受的體驗上，這並不是放縱，而是在實際的事情上做出聰明的投資。