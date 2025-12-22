可可價格波動「真」朱古力恐成奢侈品 替代原料零食只能標示「朱古力風味」

部分朱古力生產商受到市場動盪、道德議題及可持續疑慮的影響，加快棄用可可，改用替代原料。專家指，在可可供應長期不穩定、生產成本高的情況下，「真」朱古力在未來恐成為奢侈品。 美國財經媒體CNBC報道，加納及科特迪瓦是全球最大的可可生產國，近年農業條件不佳，導致收成受損，使可可價格大幅波動。去年底，可可期貨價格一度飆升至每噸1.2萬美元(約9.3萬港元)以上的歷史新高，但2025年產量回穩，價格又轉為下跌逾5成。 根據市場調查機構Circana及美國勞工統計局數據，截至10月的一年內，朱古力價格上漲約30%。有生產商警告可可價格波動帶來的成本風險，可能影響營收表現。

在供應波動的情況下，部分生產商已開始調整朱古力配方，以降低對可可的依賴。今年初，英國麥維他(McVitie's)旗下的Club以及Penguin產品成分變動，引發關注。媒體指出，兩款產品因可可含量降低，已無法再稱為朱古力，只能標示為「朱古力風味」，這是母公司Pladis為降低成本所做的決策。 意大利公司Foreverland以角豆、南瓜籽和鷹嘴豆等替代原料，製作接近朱古力口感的產品，供糖果、烘焙及冰品業者使用。公司聯合創辦人兼CEO沙巴提尼(Massimo Sabatini)指出，國際糖果生產商減少使用可可的趨勢愈來愈明顯，未來「仿真」朱古力在平價產品中可能成為常態，純朱古力將愈來愈被視為奢侈品。朱古力產品種類多，從純朱古力棒到可可僅扮演「配角」的零食、餅乾和穀物產品，後者未來更可能由替代朱古力作為成分。



沙巴提尼以近年杜拜朱古力風潮為例，指出部分產品每公斤售價高達80歐元(約729港元)，顯示未來平價市場將由替代朱古力主導，而純朱古力則會變為更精緻且昂貴的奢侈品。 除了成本問題，Foreverland等使用替代原料的生產商也強調，其產品可回應可可產業長期面臨的可持續及負責任採購問題。沙巴提尼認為，比起植物肉等替代品，朱古力的應用範圍更廣，替代原料能在以可可為「配角」的產品中有發揮空間，同時減輕可可供應鏈壓力。 紐約ICAP商品經紀人杰拉蒂(Drew Geraghty)指出，即使期貨市場顯示可可價格已有部分回落，純朱古力的高價恐怕仍會持續一段時間。因為製造商通常會提前數月鎖定原料價格，零售價格的反映存在6至8個月的時差，而之前的價格波動，也迫使生產商重新思考產品的大小及原料的使用比例，即使價格回落，也未必回到過去的模式。

快速消費品批發商Atlante行政總裁林哈德(Natasha Linhart)指出，雖然部分產品可透過夾餡或替代原料分散成本及供應風險，但對主流的板狀朱古力(chocolate tablets)來說，可可仍是不可或缺的核心成分。消費者對「真朱古力」的期待，以及其承載的情感價值，仍是可可難以被完全取代的關鍵。

