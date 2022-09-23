台上台下｜尹錫悅剛與拜登握手交談　轉頭用「兔崽子」形容美議員(有片)

南韓總統尹錫悅在美國一個會議中，面帶笑容與拜登搭握手交談合照，惟轉過頭來卻被人拍到他說話尖酸刻薄、戲謔盟友美國總統及議員，影片在南韓掀然大波，尹錫悅的說話令不少國民為之側目，更認為他有損國家形象。

尹錫悅早前首度以總統身分赴美國紐約出席聯合國大會，於美國周三(21日)獲邀出席全球基金再補足會議，拜登向各國倡議募款180億美元，以求終止愛滋病、結核病與瘧疾的流行，拜登更承諾提供60億美元。尹錫悅在場合中與拜登合照，之後有握手交談，更將輕拍拜的手，似乎突顯二人關係親密。但尹錫悅落台後馬上被韓媒《MBC News》鏡頭捕捉到跟幕僚說：「如果那群臭崽子(美國議員)在國會沒有讓它(拜登所指的60億美元撥款)通過，到時拜登那張感到丟臉(쪽팔려서)的臉要擺到哪裡？」用字尖酸刻薄。影片上傳影音網站YouTube短短數小時就吸引超過200萬人次瀏覽，「臭崽子」則成為韓國Twitter昨日最熱門主題。

報道：韓文字幕通常以「 XXX 」代替「兔崽子」

根據《ET Today》報道指，在韓語中，「새끼」雖然是日常的口語表現，但該詞彙通常被韓國人認為較為低俗，在正式外交場合上根本不可能出現如此程度的詞彙。當翻譯成中文時，通常會翻為「這些傢伙」、「兔崽子」、「狗崽子」，因報道內的韓文字幕通常以「XX」代替。至於「感到丟臉」使用韓語「쪽팔려서」亦是較為負面、甚至帶有低俗或髒話意涵的表現，當中的「쪽」在韓語中為臉部的貶意詞，因此部分韓媒在報道時會以字幕「X」代替。

南韓網民紛紛留言表示，「這就是大韓民國總統的格調」、「只會丟全國人民的臉」、「對MBC的報導精神感到敬佩」、「人的話語和行動代表他的人格，總統的話語和行動代表那個國家的國格」。在野的共同民主黨院內代表朴洪根表示，尹錫悅「對美國國會口出穢語，是一場外交災難」，「有損韓國的國格」。事件為支持度創新低的尹錫悅再陷風波。

類似事件亦曾經發生在加拿大總理杜魯多身上，2019年，杜魯多在英國倫敦的北約峰會期間，被加拿大國營電視台拍攝到他向法國總統馬克龍和時任英國首相約翰遜抱怨特朗普記者會冗長，事後被時任美國總統特朗普指責他是「雙面人」。