台女日商店取224元水餃只付25元　被捕狡辯：又不是沒付(有片)

日本千葉市一間無人水餃店，因為連續有水餃被偷而報警，警方憑CCTV影片拘捕一名25歲的台灣女子，原來她先後3次到水餃店取了40隻價值4,000日圓(折合約224港元)的餃子，但她付款卻一次比一次少，合共只付了458日圓(折合約25港元)，她被捕時不但否認盜竊指控，更辯稱「我又不是沒付」。

綜合報道，涉事無人水餃店的店主早前發現，每次餃子要補貨時，箱子的金錢數量就是不對，因此翻查CCTV畫面，發現一名女子先後3次在雪櫃拿出商品後，就放入隨身攜帶的袋裡，並將硬幣投入結帳的箱子中。據指，這名第一次付250日圓(折合約14港元)、第二次付200日圓(折合約11.2港元)、第三次只付了8日圓(折合約0.4港元)，但卻拿走價值4.000日圓的餃子，令店主感到失望。