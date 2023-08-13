台女遊大阪遭日本男掀裙摸臀　色狼還對鏡頭嬉皮笑臉打招呼

尼克（左）的妹妹在鏡頭外描述被性騷過程。（圖／翻攝自YouTube@尼克&ASHLY）

記者高珞曦／綜合報道

台灣YouTuber「這群人」成員尼克的妹妹日前在大阪街頭，遭一名日本男子當眾掀裙，動手男子還嘻皮笑臉與他們道別，尼克將事件曝光至網上，引起討論。

只見掀裙男折返回朋友處，和其他男性朋友送女性朋友坐上計程車後，他們才往尼克一群人的方向走去。掀裙男看見尼克正在拍攝，還對鏡頭打招呼，若無其事離開，掀裙男的同行友人也未有任何表示。

一行4人到日本大阪旅遊

尼克在YT頻道上傳影片與妹妹描述事發經過，尼克與太太Ashly、妹妹、經紀人一行4人到日本大阪旅遊，11日上午9時許，一行人在通天閣商店街前拍照，妹妹掌鏡調整角度時，一名白衣黑褲、梳著油頭的日本男子蹲到她旁邊，不久竟掀她裙子。更可惡的是，該男子還「抓著裙襬停留了一下」又摸了妹妹臀部，讓一行人相當錯愕，尼克趕緊拿起相機錄下之後的過程。

尼克在妹妹被性騷擾後，拿起相機錄下犯案者的樣貌。（圖／翻攝自YouTube@尼克&ASHLY）