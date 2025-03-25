台女遊新加坡 青年旅舍內遭男職員強吻胸襲 壓在床上

台灣一名女子日前到新加坡旅遊，並入住一間青年旅舍，期間她報稱被旅舍一名男職員強吻、胸襲及意圖強姦，幸她及極力反抗逃脫報警，但已創成巨大心理創傷。涉事男員工已被捕，旅舍稱未來對男員工進入女性宿舍區設限，包括要員工佩戴隨身攝錄機。
45歲來自台灣的女事主入住位於武吉士陳桂蘭街(Tan Quee Lan Street)的青年旅舍The Room@Bugis。事發在本月22日下午4時許，女事主報稱在旅舍內被一名男員工緊抱，阻止她離開，之後更作出上述的性侵非禮行為，更一度把她強壓在床上，幸她極力反抗逃出。
女事主之後在街上遇到一名會說華語的女警，對方得悉事件後帶她到警署落口供。警方之後拘捕懷疑涉案的41歲孟加拉籍男子阿米努(Islam Aminul)。
女事主︰至今仍感害怕難過 將尋求心理輔導
女事主表示，她於本月16日抵達新加坡，逗留10天，但中途發生這種事，令她最後三、四天已沒心情遊玩。她指自己雖然害怕，但為了避免其他女士遭受同樣遭遇，決定把經歷公開並報警。她稱事發至今她仍然感到害怕及難過，回台後將尋求心理輔導。
旅舍︰聘人時「很難看出對方有沒有問題」
旅舍姓林總經理則表示，警方在當晚10時到場把涉案員工帶坎，而店方已經將他解僱。林稱，被告已婚並育有子女，到新加坡前有在旅舍擔任前台及清潔工的經驗，指聘用對方前有做背景審查，但有時「也很難看出對方有沒有問題」。他並稱，旅舍會加強監督、會更頻繁地巡視，並將要求男員工進入女性宿舍區時，要佩戴隨身攝錄機。