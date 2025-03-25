台女遊新加坡 青年旅舍內遭男職員強吻胸襲 壓在床上

台灣一名女子日前到新加坡旅遊，並入住一間青年旅舍，期間她報稱被旅舍一名男職員強吻、胸襲及意圖強姦，幸她及極力反抗逃脫報警，但已創成巨大心理創傷。涉事男員工已被捕，旅舍稱未來對男員工進入女性宿舍區設限，包括要員工佩戴隨身攝錄機。

45歲來自台灣的女事主入住位於武吉士陳桂蘭街(Tan Quee Lan Street)的青年旅舍The Room@Bugis。事發在本月22日下午4時許，女事主報稱在旅舍內被一名男員工緊抱，阻止她離開，之後更作出上述的性侵非禮行為，更一度把她強壓在床上，幸她極力反抗逃出。