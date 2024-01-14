台灣大選2024｜北京批評美國國務院聲明向台獨勢力發出嚴重錯誤訊號

台灣大選昨結束，民進黨繼續執政。在北京，外交部發言人表示，美國國務院就中國台灣地區選舉發表聲明，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違背美方所作僅與台灣地區保持文化、商務和其他非官方關係的政治承諾，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

台灣大選｜「是中美關係不可踰越的紅線」

外交部發言人表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可踰越的紅線。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是中美關係的政治基礎。中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何借口干涉台灣事務。中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將美國領導人多次重申的不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」、不尋求把台灣問題作為工具遏制中國等承諾落到實處，停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號。