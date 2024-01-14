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國際
2024-01-14 19:23:43

台灣大選2024｜北京批評美國國務院聲明向台獨勢力發出嚴重錯誤訊號

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賴清德

台灣大選｜民進黨候選人賴清德(中)昨在大選中勝出。(美聯社)

台灣大選昨結束，民進黨繼續執政。在北京，外交部發言人表示，美國國務院就中國台灣地區選舉發表聲明，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違背美方所作僅與台灣地區保持文化、商務和其他非官方關係的政治承諾，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。 

台灣大選｜「是中美關係不可踰越的紅線」

外交部發言人表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可踰越的紅線。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是中美關係的政治基礎。中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何借口干涉台灣事務。中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將美國領導人多次重申的不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」、不尋求把台灣問題作為工具遏制中國等承諾落到實處，停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號。

台灣大選 賴清德 柯文哲 侯友宜 布林肯 拜登

台灣大選｜布林肯：期待進一步發展雙方非正式關係

美國總統拜登較早時回應台灣大選結果，重申美國不支持台灣獨立。美國國務卿布林肯則於數分鐘後祝賀勝出的民進黨候選人賴清德，並稱在美國的一個中國政策下，期待與賴清德和其他黨派領袖合作，推進雙方的共同利益和價值觀，並進一步發展雙方悠久的非正式關係。

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