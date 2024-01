台灣的總統選舉今日(13日)舉行,由民眾黨的柯文哲、民進黨的賴清德及國民黨的侯友宜角逐,決定台灣未來4年的執政者。在美國,白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)表示,美方密切關注台灣選舉,強調「不能接受任何國家或外部的干預」(It would be unacceptable for any other actor, nation, state or otherwise, to interfere)。