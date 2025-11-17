台灣旅行團13人叫5個薄餅 店東意大利語拍片責罵 團友以為熱情款待

一個到意大利的台灣旅行團近日成台灣網上熱話。事緣他們在意大利旅遊時光顧一間薄餅店，坐了幾張枱，而13名團友只叫了5個薄餅、3杯啤酒，遭店主直播公審。但該片段很快下架，因店主在片中以意大利語批評，語氣又不像罵人，台灣團友以為對方熱情款待並拍片，大家笑望鏡頭，還舉起讚好的拇指和V字手勢，看來愚蠢無知。結果團友在片段於網上傳開後，才得知事件尷尬不已。店主事後雖拍片道歉，稱愛中國人。但有網民湧到網上在餐廳評論欄留下負評，店主以粗口回應，被指並非誠心致歉。

文化差異｜未有同行團友還原真相 13人無辜被責 有網民稱，即使團友點了太少食物，但店主也不能以此侮辱手法處理。也有人指這是文化差異，意大利是每人叫一個薄餅，今次事件也是一個教訓。有同團網民則還原事件真相，稱抵達酒店時已是晚上8時，他們較年輕的團友放下行李後才找食店，而那13人長者居多，大家早已肚餓，導遊遂找附近食店讓他們「醫肚」；但因為年紀大，胃口並不大，他們根本無法吞下整個薄餅，導遊點餐前也有與店主說明。有指店家同意下，導遊才讓團友入座。但店主可能沒有想到13人真的只叫了5個薄餅和3杯啤酒，所以感到不開心和憤怒。

文化差異｜網民：各人要叫一杯飲品和小食等 有旅居意大利網民稱，在歐洲，確實是每人叫一客薄餅，除非是十分巨大的才會多人分享。她有時也見到客人食剩薄餅離開，有點浪費；最好做法是每人都叫一杯飲品，有時餐廳是靠飲品賺錢，另外還點其他餐點如前菜、小食和甜品，盡量像每人都有叫最少一客食品，以免引起不愉快事件。另外，如果團友真是食不下太多食物，可以選擇買外賣回酒店進食。