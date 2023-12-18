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國際
2023-12-18 10:30:00

台灣最帥YouTuber RJ被爆約砲 女網友Po對話截圖指證：開房才說「當我今晚沒女朋友」

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台灣最帥YouTuber RJ被爆約砲 女網友Po對話截圖指證：開房才說「當我今晚沒女朋友」

「RJ廉傑克曼」阿傑因外型酷似藝人藍正龍，被台灣網友封為「台灣最帥YouTuber」。RJ被一名女網友指控雖然有交往4年的女朋友仍然約砲，還被公開對話截圖，又被爆出開房才說：「當我今晚沒女友。」

一名女網友Amber前日（16）於Facebook上發文直斥一人：「不到8公分的直徑2.5公分懶X，他X的到底是在自戀什麼？」，女網友直言被約過的女孩都很善良，沒有公開RJ惡行「都沒人出來瞎說大實話的嗎？」，原PO表示，她罵一名網紅「人設純情單身直男，實際上有個4年多女友，365天一直一起工作，然後還跑出去約砲！到底欺騙多少女粉絲的心啊？」

女網民Amber斥台灣最帥YouTuber RJ「不到8公分」 台灣最帥YouTuber RJ被爆背住女朋友約砲，而且對話截圖被流出 台灣最帥YouTuber RJ被爆背住女朋友約砲，而且對話截圖被流出 台灣最帥YouTuber RJ IG Followers達41.2萬 台灣最帥YouTuber RJ被指扮單身騙女生開房 女網民Amber斥台灣最帥YouTuber RJ「不到8公分」，後來發長文解釋

對話截圖被公開

Amber被網民問主角是誰，指名道姓點出將男就是「台灣最帥YouTuber」「RJ廉傑克曼」阿傑。RJ阿傑本人昨日作出回應，雖然沒有直接承認約砲，但幽默表示「一覺起來少了好幾公分…誰懂啊」。

爆料阿傑約砲的Amber火力全開，加碼貼出兩人之間的對話截圖，說阿傑本來說自己沒女友，到了開房現場才承認自己有交往4年的女友，事後Amber問兩人是否有發展的可能，阿傑回她「彼此不干涉」，Amber說自己是認真的想找另一半，阿傑回應自己不是這樣，這樣的話會很有壓力。

Amber解釋YouTuber RJ的關係與事發經過 Amber公開與YouTuber RJ的開房紀錄 YouTuber RJ與Amber的對話曝光，RJ一句「彼此不干涉」成為關鍵

RJ被暗示「技術差」

有網友質疑Amber因為「沉船」又得不到阿傑才會惱羞成怒爆料，她自稱「我不會暈有女友然後技術差的男生」，並說自己只是要釐清關係，「都大人了不要浪費時間」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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