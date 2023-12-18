台灣最帥YouTuber RJ被爆約砲 女網友Po對話截圖指證：開房才說「當我今晚沒女朋友」

「RJ廉傑克曼」阿傑因外型酷似藝人藍正龍，被台灣網友封為「台灣最帥YouTuber」。RJ被一名女網友指控雖然有交往4年的女朋友仍然約砲，還被公開對話截圖，又被爆出開房才說：「當我今晚沒女友。」

一名女網友Amber前日（16）於Facebook上發文直斥一人：「不到8公分的直徑2.5公分懶X，他X的到底是在自戀什麼？」，女網友直言被約過的女孩都很善良，沒有公開RJ惡行「都沒人出來瞎說大實話的嗎？」，原PO表示，她罵一名網紅「人設純情單身直男，實際上有個4年多女友，365天一直一起工作，然後還跑出去約砲！到底欺騙多少女粉絲的心啊？」