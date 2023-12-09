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國際
2023-12-09 12:12:54

台灣籍男子泰國出境被攔下　內褲藏兩隻水獺及一隻土撥鼠

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台灣籍男子泰國出境被攔下，內褲藏兩隻水獺及一隻土撥鼠。

一名台灣男子12月5日乘搭泰國航空準備回台灣，卻被海關人員發現他下體有不正常的隆起，脫衣搜身後，竟然從內褲中找到2隻水獺及1隻土撥鼠。

根據泰國「國家公園、野生動植物保護部（DNP）」消息，一名22歲的台灣籍男性旅客，12月5日準備乘搭泰國航空TG632航班，從曼谷素萬那普機場飛回台灣，在準備出境時，被海關人員發現他「下面一大舊」，看起來相當不自然，於是被攔下進行詳細檢查。

隨後該名男子被要求進行X光掃描，海關人員發現他的褲子裡，看到像是小動物的陰影，於是要求他「脫褲檢查」，沒想到在內褲裡發現三個用黑色襪子裝起來的袋狀物，打開一看竟是2隻亞洲小爪水獺與1隻土撥鼠。

22歲台男當場被逮。（圖／Facebook @กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช）

泰國走私動物案例層出不窮

台男闖關失敗，不只動物被沒收，也因觸犯法律當場被逮捕，泰國海關部發言人洛庫南（Phanthong Loykulnant）也公開呼籲外界，泰國不是提供走私動物的地方，海關人員將會逮捕任何試圖進行動物走私的人。

事實上台灣旅客從泰國走私動物的案例層出不窮，就在今年10月，一名台籍旅客從曼谷帶回了30多隻動物，其中包含28隻陸龜、2隻水獺、1隻土撥鼠及2隻齧齒類動物，誇張的是，其中1隻土撥鼠還在飛機上「脫逃」，整架飛機所有旅客，必須等到機組員找到土撥鼠後才可以下機。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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