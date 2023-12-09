台灣籍男子泰國出境被攔下，內褲藏兩隻水獺及一隻土撥鼠。

一名台灣男子12月5日乘搭泰國航空準備回台灣，卻被海關人員發現他下體有不正常的隆起，脫衣搜身後，竟然從內褲中找到2隻水獺及1隻土撥鼠。

根據泰國「國家公園、野生動植物保護部（DNP）」消息，一名22歲的台灣籍男性旅客，12月5日準備乘搭泰國航空TG632航班，從曼谷素萬那普機場飛回台灣，在準備出境時，被海關人員發現他「下面一大舊」，看起來相當不自然，於是被攔下進行詳細檢查。

隨後該名男子被要求進行X光掃描，海關人員發現他的褲子裡，看到像是小動物的陰影，於是要求他「脫褲檢查」，沒想到在內褲裡發現三個用黑色襪子裝起來的袋狀物，打開一看竟是2隻亞洲小爪水獺與1隻土撥鼠。