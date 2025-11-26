台灣網紅Pei Chung食霸王餐被捕無錢保釋 因欠租將被逐出豪宅

34歲台灣網紅Pei Chung，近期因涉嫌在紐約布魯克林區的高級餐廳吃霸王餐，被報警至少10次，頻頻登上新聞版。最新消息指，她在11月21日在一間墨西哥餐廳吃飯不付款被捕，法官裁定收押，令她需要坐監。

根據《紐約郵報》，Pei Chung的最新惡行發生在墨西哥酒吧燒烤店Mole，當天她點了價值149美元（約1,159港元）的食物後拒絕付款而被捕。

未能交出4500美元保釋金

Pei Chung在11月22日被控「以欺騙手段取得服務」，法院除要求她繳交1,500美元的保釋金，並連同她在先前2宗案件未依規定報到，追加兩筆1500美元保釋金，亦即她要繳4,500美元（約3.5萬港元）才能保釋。截至11月24日，「Pei Chung」仍未繳付保釋金。