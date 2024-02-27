台灣通緝犯魂斷泰國 警研判恐為同胞預謀殺人

據泰國皇家警察旗下的廣播電台「FM91 Trafficpro」與《Thai PBS》報導，44歲台籍男子石茂強25日被發現陳屍在素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）附近。警方調閱監視器畫面時發現一台疑似被兇嫌用來棄屍的紅色馬自達（MAZDA）轎車。

遭到通緝的44歲石姓台男25日被發現陳屍泰國，警方已尋獲將石男棄屍的車輛。涉案的4名台男與1名泰女已搭車潛逃至柬埔寨，泰國警方正以台灣同胞預謀殺人的方向持續調查中。

監視器畫面發現紅色馬自達棄屍

據泰國皇家警察旗下的廣播電台「FM91 Trafficpro」與《Thai PBS》報導，44歲台籍男子石茂強25日被發現陳屍在素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）附近。警方調閱監視器畫面時發現一台疑似被兇嫌用來棄屍的紅色馬自達（MAZDA）轎車。

經過追查，警方發現這台轎車被拍到的最後時間為25日晚間11時許，不久後就消失在一條靠近高速公路旁的小巷。警方循線找到該台紅色馬自達，在車內發現一瓶浴室清潔劑、除臭劑，並在後座發現一個大塑膠袋和一塊沾滿血跡的布，據信是用來包裹死者的屍體。車內還發現一個槍箱，但裡面並沒有槍枝，車上的行車紀錄器已被取下。

隨著調查的推進，警方掌握石男生前的行蹤。他在24日於春武里府芭達雅偷了一輛白色豐田Yaris轎車。25日凌晨12時許，該輛Yaris停在曼谷拉差當碧沙路（Thanon Ratchadaphisek）。

接著，石男在25日凌晨2時許，騎著一台杜卡迪重機進入位於叻拋區（Lat Phrao）拉普拉考路（Lat Pla Khao Road）的一名泰國女子家中。凌晨3時12分許，一群男子搭乘一輛計程車抵達該房屋。凌晨4點51分，紅色馬自達駛離房屋並開往棄屍地點。監視器清楚拍到，嫌犯在成功棄屍後，曾把車停在便利商店前買清潔劑。

警方搜索時發現500克氯胺酮

據悉，警方在屋內搜索時發現500克氯胺酮（俗稱K他命），及試圖使用化學物質銷毀證據的痕跡。附近的居民亦目擊到，凌晨2時左右，看到一名泰國女性將車停在屋前。隨後石男抵達，2人接著進屋。目擊者說，這段時間該群人一直進進出出，並以中文交談，凌晨3時許聽到一聲類似槍聲的聲音，15分鐘後，又傳來一聲。

警方目前以「多人共謀」方向持續調查這起案件，並估計至少5人涉案。報導指，25日下午1時許，一輛載有4名台灣男子與1名泰國女子的廂型車經沙繳府邊檢站出境前往柬埔寨。經查明，其中3名台男在案發不久前的凌晨1點50分才飛抵素萬那普機場，警方正以台灣同胞預謀殺人的方向持續進行調查。