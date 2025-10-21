台男住新加坡高級酒店 3000坡元疑遭女房務員偷竊 酒店竟要他摷垃圾找錢

一名台灣男子在Threads發文，指早前到新加坡旅遊，入住新加坡悅樂聖淘沙酒店，3,000新加坡元(約17,963港元)在房間不翼而飛，向酒店反映，經理竟叫他自行翻摷垃圾堆。警方到場調查，對負責該房間的中國籍女房務員搜身並檢查其儲物櫃，結果在物品中發現男子用來裝錢的膠袋……



新加坡媒體「AsiaOne」報道，28歲的Chang Shuoyang表示，本月16日入住新加坡悅樂聖淘沙酒店，隨後前往環球影城參加萬聖節活動。離開房間前，他將3,000新加坡元現金放在金沙酒店的膠袋裡，並將膠袋放在白色桌子上，未料膠袋卻在17日不知所終。

酒店經理：很信任員工 Chang表示，突然遺失金錢，當下覺得很無助，他向酒店經理反映，但對方堅稱很信任員工，認定員工不會偷竊，又叫他自行翻找從房間收集的垃圾，但他翻遍垃圾堆也找不到錢。他無奈報警，警員到場，對負責的女房務員搜身並檢查其儲物櫃，在物品中發現Chang用來裝錢的金沙酒店膠袋。Chang稱，涉事的是一名中國籍年輕女房務員。



女房務員否認偷竊 Chang表示，警員找到他裝錢的膠袋時，酒店經理非常震驚，因為他們的酒店不可能會有同款金沙酒店的膠袋。Chang認定房務員偷竊，但房務員否認，隨後被警方帶走調查。Chang補充稱，膠袋上有他的指紋。