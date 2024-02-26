台男遊泰遭槍殺 疑兇「開車棄屍」畫面曝光 警：至少5人涉案潛逃出境

據《Thai PBS》、《Khaosod》等泰媒，素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）警方25日中午接獲報案，一名清潔工在機場附近一個已停業的餐廳發現了屍體。報導指出，警方趕到時，在餐廳入口處發現一雙黑色手套、一攤血跡與人腦殘骸，地上佈滿了屍體被拖曳留下的血跡。

泰國曼谷素萬那普機場附近25日發現一具男性屍體，經證實死者為44歲台籍男子。警方發現至少5人涉案，且疑似已逃離泰國，且據目擊民眾，一行人以中文交談，不排除嫌犯為華人。

死者被發現時，臉部正面朝上，頭部左右兩側各有2處槍傷。據警方公布的特徵，死者穿著印有ASPA字樣的黑上衣、牛仔褲和白襪。全身佈滿彩色刺青，且有國字「羅」字樣，右手小指戴著金戒指，左手中指戴著金戒指。身上有3181泰銖（約2800元新台幣），沒有身分證件。

據《Thai PBS》、《Khaosod》等泰媒，素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）警方25日中午接獲報案，一名清潔工在機場附近一個已停業的餐廳發現了屍體。報導指出，警方趕到時，在餐廳入口處發現一雙黑色手套、一攤血跡與人腦殘骸，地上佈滿了屍體被拖曳留下的血跡。

死者為遭台灣通緝的男子

對此，台灣刑事局26日證實，死者為遭通緝的男子石茂強，因涉及強盜案件、持有槍枝，於本月8日遭桃園地檢署發布通緝，之後出境逃亡到泰國，至於整起案情及經過，還需再釐清調查。

另外，警方調閱監視器畫面時發現，當天上午7點半許有一輛紅色馬自達轎車，在餐廳附近道路盡頭繞了幾圈，疑在尋覓棄屍地點。該轎車最後往發現血跡餐廳駛去，並在門口倒車，不久後便開離現場開上高速公路。

最新調查進度顯示，警方在25日深夜，前往距離機場約半小時車程的「Lat Pla Khao」地區一棟房屋搜索，警方在屋內發現500克氯胺酮（俗稱K他命），及試圖使用化學物質銷毀證據的痕跡。

據附近的居民稱，25日凌晨2時左右，看到一名女性泰國屋主，把車停在房子前面。隨後死者騎乘機車來到，2人接著進屋。沒多久後，又有2名男子駕車抵達，將一個約16英寸的手提箱提進屋內。據悉，這段時間該群人一直進進出出，並以中文交談。凌晨3時左右，民眾聽到一聲類似槍聲的聲音，15分鐘後，又傳來一聲。

警方懷疑該棟房屋就是犯案地點，且至少5名可疑人員疑均已逃離泰國。警方稱正加快調查速度，釐清此案是否涉及謀殺。