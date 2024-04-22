台積電熊本設廠 台灣員工：日本人準時下班要執手尾 物價平過台灣

晶片製造商台積電於日本熊本設廠，第一廠於今年2月開幕，已有約750名台積電員工與家人移居熊本縣，是2022年底當地台灣人數目的逾一倍。有台積電台灣員工透露，以為日本人對組織效忠，工作勤奮，但受勞工改革影響，發現日本人不再是工作狂，許多人選擇不加班。他的日本工程師同事，每到下班時間就大喊「我下班了」，就算工作還未做完也一樣，導致台灣同事必須收尾。

台積電熊本設廠｜「丈夫每天上班時間朝七晚十」

根據台媒報道，有台積電台灣員工的妻子表示，去年夏天與丈夫從新竹搬到熊本，發現日本的物價平過台灣，而且生活愜意。除了手機接收訊號不太好、醫院等待時間較長之外，生活上沒有任何困擾。她又透露丈夫年薪大約500萬新台幣(約120萬港元)，可自由選擇薪金發放時新台幣與日圓的比例。居熊本台灣人網上群組稱，日本的汽車與房屋售價是台灣一半或四分一，士多啤梨和香印提子也較台灣便宜。也有人說，許多人來到熊本後才發現市中心難以用英語溝通。