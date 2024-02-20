台積電設廠帶旺熊本「夜繽紛」 岸田文雄佳子公主出席周六開幕禮

台積電在日本熊本的工廠周六(2月24日)舉行開幕典禮，報道指，台積電創辦人張忠謀及董事長劉德音會出席儀式外，日本首相岸田文雄出席主禮，日本皇室擬派出佳子公主作為代表。有半導體業界指，日本一直希望吸引台積電、英特爾、三星等科技巨企到日設廠，最終只有台積電落實，故日方大為重視，有望帶動半導體產業發展。有日媒報道，台積電赴日設廠的10年經濟效益高達6.85兆日圓(約3,560億港元)，甚至帶動熊本夜生活。
日方高度重視 帶動半導體產業發展
熊本廠是台積電繼美國亞利桑那州後，第二個在海外的生產據點，亦是台積電與日商首度合資興建的第一座廠，獲得日本政府超過31億美元補助，幾乎是建廠金額的一半，工廠2022年4月動工，1年8個月後完工，預計4月試產，年底全面投產。
熊本廠主要生產40納米至22納米的晶片，台積電早前宣布，將於今年底在熊本打造第二座工廠，開發6納米至16納米的晶片生產，總投資額將超過200億美元，帶動日本半導體產業發展。
酒吧便利店旺場 「熊本百年重大機遇」
日媒報道，台積電赴日設廠的10年經濟效益高達6.85兆日圓，熊本縣菊陽町一名町議員說，「（台積電進駐）對菊陽町來說是百年一遇的重大機會」。隨著台積電進駐也帶動當地夜生活。一名在熊本市經營酒吧的男性說，甚至有一個晚上就豪擲30萬日圓(約1.5萬港元)的客人。其中一人是建設業相關的公司老闆，全身上下都是意大利名牌，去年底連續3天4人同行，每天都花費100萬(約5.2萬港元)日圓。
鄰近台積電工廠的便利商店老闆也對台積電帶動的經濟效益大感吃驚，跟設廠前相比，目前光是便當跟熟食的銷售額已達5倍之多，「感覺商品一上架就賣光」。根據便利商店母公司指，這裡似乎是全日本營業額成長最快速的地區。