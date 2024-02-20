台積電設廠帶旺熊本「夜繽紛」 岸田文雄佳子公主出席周六開幕禮

台積電在日本熊本的工廠周六(2月24日)舉行開幕典禮，報道指，台積電創辦人張忠謀及董事長劉德音會出席儀式外，日本首相岸田文雄出席主禮，日本皇室擬派出佳子公主作為代表。有半導體業界指，日本一直希望吸引台積電、英特爾、三星等科技巨企到日設廠，最終只有台積電落實，故日方大為重視，有望帶動半導體產業發展。有日媒報道，台積電赴日設廠的10年經濟效益高達6.85兆日圓(約3,560億港元)，甚至帶動熊本夜生活。

日方高度重視 帶動半導體產業發展 熊本廠是台積電繼美國亞利桑那州後，第二個在海外的生產據點，亦是台積電與日商首度合資興建的第一座廠，獲得日本政府超過31億美元補助，幾乎是建廠金額的一半，工廠2022年4月動工，1年8個月後完工，預計4月試產，年底全面投產。 熊本廠主要生產40納米至22納米的晶片，台積電早前宣布，將於今年底在熊本打造第二座工廠，開發6納米至16納米的晶片生產，總投資額將超過200億美元，帶動日本半導體產業發展。