台籍毒犯疑聘美國僱傭兵越洋策畫「被劫囚」　柬埔寨警已逮7疑犯

記者陳怡伶／綜合報道
柬埔寨17日發生一宗45歲台籍陳姓囚犯就醫時被武裝份子劫走的事件。柬國警方研判，遭判52年重刑的陳男可能是自導自演「被劫囚」，目前已逮捕參與行動的7名柬裔美籍嫌犯，但陳男目前仍在逃，不排除已逃往鄰近國家。
綜合《柬中時報》與《高棉時報》報道，45歲的陳男在柬埔寨涉及2宗重大毒品案，於2009年2月11日被捕，被判刑26年。又因在服刑期間，指揮小弟販賣與運送毒品，再被判刑26年，總刑期長達52年。他近日聲稱自己牙痛不止，無法進食，先前外出就醫一次，但情況未好轉，近日應醫生要求，才再回去檢查牙齒。
聲稱牙痛不止而外出就醫
陳男17日上午在武警的戒護下前往暹粒的診所就醫，沒想到卻突然有5名蒙面歹徒持槍闖入，將4名在外等候的武警雙手反綁，一名疑似醫生的人隨後從診間緩慢走出來離開，歹徒從武警手中劫走陳男，隨即開着一台廂型車逃逸。警方在事發1小時後於城郊發現該車輛，並在上面發現帶消音器的手槍、面具與手套。
警方於17日至18日，於金邊先後逮捕7名涉案嫌犯，皆是來自美國的僱傭罪犯。警方稱，落網的6名男子皆為柬裔美國公民，而另一名女子則是美籍華裔，7人皆持有美國護照。他們居住於美國洛杉磯、長灘市等地，漂洋過海專門來柬埔寨劫囚的。
曾指揮獲釋獄友到台接運毒品
初步調查顯示，這群劫匪早在2個月前便已定下劫囚計劃，並在2個星期前來到柬埔寨。
《柬中時報》從警方取得的可靠消息顯示，陳男是這宗劫囚案的幕後首腦。據悉，陳男長期在獄中用手機遠端操控事業，還曾指揮獲釋獄友到台灣接運毒品，警方認為這次的劫囚案是他找到一名柬埔寨男子來協助策劃與購買槍械。
警方表示，目前陳男和其他涉案人員尚未被逮捕，不排除可能逃往其他國家，目前已與鄰國展開密切合作，國家警察部隊和監獄看守所往後也會更加注意維安。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章