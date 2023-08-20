台籍毒犯疑聘美國僱傭兵越洋策畫「被劫囚」　柬埔寨警已逮7疑犯

記者陳怡伶／綜合報道

柬埔寨17日發生一宗45歲台籍陳姓囚犯就醫時被武裝份子劫走的事件。柬國警方研判，遭判52年重刑的陳男可能是自導自演「被劫囚」，目前已逮捕參與行動的7名柬裔美籍嫌犯，但陳男目前仍在逃，不排除已逃往鄰近國家。

綜合《柬中時報》與《高棉時報》報道，45歲的陳男在柬埔寨涉及2宗重大毒品案，於2009年2月11日被捕，被判刑26年。又因在服刑期間，指揮小弟販賣與運送毒品，再被判刑26年，總刑期長達52年。他近日聲稱自己牙痛不止，無法進食，先前外出就醫一次，但情況未好轉，近日應醫生要求，才再回去檢查牙齒。

聲稱牙痛不止而外出就醫

陳男17日上午在武警的戒護下前往暹粒的診所就醫，沒想到卻突然有5名蒙面歹徒持槍闖入，將4名在外等候的武警雙手反綁，一名疑似醫生的人隨後從診間緩慢走出來離開，歹徒從武警手中劫走陳男，隨即開着一台廂型車逃逸。警方在事發1小時後於城郊發現該車輛，並在上面發現帶消音器的手槍、面具與手套。

警方於17日至18日，於金邊先後逮捕7名涉案嫌犯，皆是來自美國的僱傭罪犯。警方稱，落網的6名男子皆為柬裔美國公民，而另一名女子則是美籍華裔，7人皆持有美國護照。他們居住於美國洛杉磯、長灘市等地，漂洋過海專門來柬埔寨劫囚的。