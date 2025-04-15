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國際
2025-04-15 10:38:00

史上全女班6人完成太空之旅　Katy Perry出艙親吻大地(有片)

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史上全女班6人完成太空之旅，Katy Perry出艙親吻大地。(X)

史上全女班6人完成太空之旅，Katy Perry出艙親吻大地。(X)

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貝索斯(Jeff Bezos)旗下太空探索技術公司「藍色起源」(Blue Origin)的火箭再次執行飛行任務，美國樂壇天后Katy Perry和另外5名女性，完成太空飛行，成為超過60年以來首次全女班太空之旅，亦是美國首次「全女班」的太空旅行。

有份升空的貝索斯未婚妻桑切斯(Lauren Sánchez)，邀請另外5人參與，包括Katy Perry、哥倫比亞廣播公司主播Gayle King、前火箭科學家Aisha Bowe、電影製片人Kerianne Flynn及民權運動家Amanda Nguyen6人乘搭藍色起源「新謝潑德號」(New Shepard)火箭，飛行至距地球100公里的高度，越過被公認為太空邊界的「卡門線」(Karman line) 乘員艙同火箭分離，自主飛行數分鐘，到達最高點後，在降落傘等裝置的緩衝作用下順利返回地面，整個過程約11分鐘。

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Katy Perry激動親吻腳下的土地。(X) 眾人興奮體驗和享受無重狀態。(X)

Katy Perry表示將為這次經歷寫一首歌

Katy Perry在火箭升空後，演唱了Louis Armstrong的經典歌曲《美好世界》(What A Wonderful World)，至太空邊界後，眾人興奮體驗和享受無重狀態。Katy Perry返回地面步出太空艙時，隨即向天空曬出隨身攜帶的一朵小雛菊，雛菊的英文Daisy也是她女兒的名字，象徵她在旅途中將女兒放在心上，之後她激動親吻腳下的土地表示，她將為這次經歷寫一首歌，並在太空旅行中公開了即將展開的巡演歌單。她的「Lifetimes 巡演」將於423日在墨西哥市揭幕，預計將舉行84場演出，最後一場定於127日在阿布達比。她表示經過這趟太空之旅後，她感到「與愛有著超級深刻的連結」。

今次是「新謝潑德號」第11次載人飛行，藍色起源沒有公開這次太空之旅索價多少，只表示有人「自掏腰包」，有人則是免費參加。是自1963年蘇聯女太空人獨自完成太空飛行以來首次全女性的太空之旅，亦是美國史上首次由全女性組成的太空船員。

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