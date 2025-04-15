史上全女班6人完成太空之旅　Katy Perry出艙親吻大地(有片)

貝索斯(Jeff Bezos)旗下太空探索技術公司「藍色起源」(Blue Origin)的火箭再次執行飛行任務，美國樂壇天后Katy Perry和另外5名女性，完成太空飛行，成為超過60年以來首次全女班太空之旅，亦是美國首次「全女班」的太空旅行。

有份升空的貝索斯未婚妻桑切斯(Lauren Sánchez)，邀請另外5人參與，包括Katy Perry、哥倫比亞廣播公司主播Gayle King、前火箭科學家Aisha Bowe、電影製片人Kerianne Flynn及民權運動家Amanda Nguyen。6人乘搭藍色起源「新謝潑德號」(New Shepard)火箭，飛行至距地球100公里的高度，越過被公認為太空邊界的「卡門線」(Karman line) ，乘員艙同火箭分離，自主飛行數分鐘，到達最高點後，在降落傘等裝置的緩衝作用下順利返回地面，整個過程約11分鐘。