史上最強妖股　僅兩員工營收為負　股價卻暴漲55000%

全球多個主要股票巿場於2025年創下新高，其中半導體、人工智能(AI)相關股票更帶來熱潮。一間名為「RRP Semiconductor」(RRP.BO)於印度上市的公司，僅得兩名全職員工，竟創造出連續149個交易日漲停，在不到兩年的時間內股價暴漲超過55,000%，成為投資市場最極端、且極具爭議性的案例。
綜合報道，RRP前身以房地產相關業務為主，與半導體或 AI 產業幾乎沒有實質連結，至2024年，時任公司創辦人Rajendra Chodankar收購 GD Trading and Agencies，並更名為 RRP Semiconductor，同時在印度的馬哈拉什特拉邦成立私人公司 RRP Electronics，宣稱投入半導體封裝與測試業務。而RRP最新財報顯示，僅有兩名全職員工，尚未開始任何半導體製造活動，也未申請政府補助計畫，並否認與名人或政府直接合作；截至 9 月，RRP出現逾7,000 萬盧比(約606萬港元)的淨虧損。
據指RRP被交易所限制為每周僅交易一次
不過，RRP約 98% 的股份由創辦人及其關聯人士持有，在極少的自由流通股、互聯網上的炒作，以及不斷擴大的印度散戶群體吹捧下，即使交易所官員和RRP都曾向投資者發出警告，RRP的股價仍被推動連續149個交易日漲停，在截至12月17日的20個月裡飆升了逾55,000%。
據一位知情人士透露，印度證券交易委員會已開始調查RRP股價飆升一事是否有潛在不當行為。這間市值17億美元的股票近期被交易所限制為每周僅交易一次，目前已較11月7日的頂點下跌了6%。分析指，即使RRP的走勢不太可能對整體AI概念股上漲行情產生太大影響，但它凸顯了部分市場的漲勢有多麼極端，尤其在一些缺乏上市晶片製造商的國家，令想要參與全球AI熱潮的散戶「來者不拒」。