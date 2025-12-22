史上最強妖股　僅兩員工營收為負　股價卻暴漲55000%

全球多個主要股票巿場於2025年創下新高，其中半導體、人工智能(AI)相關股票更帶來熱潮。一間名為「RRP Semiconductor」(RRP.BO)於印度上市的公司，僅得兩名全職員工，竟創造出連續149個交易日漲停，在不到兩年的時間內股價暴漲超過55,000%，成為投資市場最極端、且極具爭議性的案例。

綜合報道，RRP前身以房地產相關業務為主，與半導體或 AI 產業幾乎沒有實質連結，至2024年，時任公司創辦人Rajendra Chodankar收購 GD Trading and Agencies，並更名為 RRP Semiconductor，同時在印度的馬哈拉什特拉邦成立私人公司 RRP Electronics，宣稱投入半導體封裝與測試業務。而RRP最新財報顯示，僅有兩名全職員工，尚未開始任何半導體製造活動，也未申請政府補助計畫，並否認與名人或政府直接合作；截至 9 月，RRP出現逾7,000 萬盧比(約606萬港元)的淨虧損。