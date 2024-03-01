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國際
2024-03-01 14:33:00

司機忘記拉手掣　慘被夾在兩車之間險死(有片)

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司機忘記拉手掣，慘被夾在兩車之間險遭壓死。(X)

司機忘記拉手掣，慘被夾在兩車之間險遭壓死。(X)

土耳其伊斯坦堡發生一宗驚險意外。一名貨車司機日前送貨，落車搬貨時居然忘記拉手掣，令貨車向斜坡滑行，雖然他企圖衝上駕駛座剎車卻失敗，整個人還被夾在貨車和路邊私家車之間遭擠壓旋轉，情況十分驚險，畫面也全被附近CCTV拍下。

綜合報道，伊斯坦堡Kağıthane一名貨車司機於周二(227)運送貨物，把車停於斜路上。當時工廠工人正搬運貨物，司機亦落車協助解決問題，期間發現貨車向斜路下前溜滑行，才驚覺沒有為貨車拉手掣，連忙想把車拉住但不果。司機連忙跑到貨車旁企圖跳上駕駛座，惟未及上車，整個人就被夾在貨車和路邊停放的私家車之間。

司機驚覺沒有為貨車拉手掣，連忙想把車拉住但不果。(X) 司機連忙跑到貨車旁企圖跳上駕駛座，惟未及上車，整個人就被夾在貨車和路邊停放的私家車之間。(X) 司機連忙跑到貨車旁企圖跳上駕駛座，惟未及上車，整個人就被夾在貨車和路邊停放的私家車之間。(X) 司機被夾在兩車之間遭擠壓旋轉，畫面相當驚人。(X)

貨車前溜險撞一對母子

CCTV顯示，貨車還在繼續前溜下滑，司機就這樣被夾在兩車之間遭擠壓旋轉，畫面相當驚人，幸待貨車滑離終脫困，但已受傷倒地不起，路人見狀立刻報警。救護員趕到現場後將他送院治理，目前沒有生命危險。至於那溜前貨車繼續下滑，直至撞到另一輛停泊在路邊私家車才停下，過程中還差點撞到一對母子，所幸未造成太大傷亡。

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