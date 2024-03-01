司機忘記拉手掣　慘被夾在兩車之間險死(有片)

土耳其伊斯坦堡發生一宗驚險意外。一名貨車司機日前送貨，落車搬貨時居然忘記拉手掣，令貨車向斜坡滑行，雖然他企圖衝上駕駛座剎車卻失敗，整個人還被夾在貨車和路邊私家車之間遭擠壓旋轉，情況十分驚險，畫面也全被附近CCTV拍下。
綜合報道，伊斯坦堡Kağıthane一名貨車司機於周二(2月27日)運送貨物，把車停於斜路上。當時工廠工人正搬運貨物，司機亦落車協助解決問題，期間發現貨車向斜路下前溜滑行，才驚覺沒有為貨車拉手掣，連忙想把車拉住但不果。司機連忙跑到貨車旁企圖跳上駕駛座，惟未及上車，整個人就被夾在貨車和路邊停放的私家車之間。
貨車前溜險撞一對母子
CCTV顯示，貨車還在繼續前溜下滑，司機就這樣被夾在兩車之間遭擠壓旋轉，畫面相當驚人，幸待貨車滑離終脫困，但已受傷倒地不起，路人見狀立刻報警。救護員趕到現場後將他送院治理，目前沒有生命危險。至於那溜前貨車繼續下滑，直至撞到另一輛停泊在路邊私家車才停下，過程中還差點撞到一對母子，所幸未造成太大傷亡。
Kayan kamyoneti durdurmak isterken iki aracın arasına sıkıştı!— EKRAN HABER (@ekranhabercom) February 28, 2024
Kağıthane’de kamyonet şoförü ve bir işçi kumaşları kamyonete yüklediği esnada el fren çekilmeyen kamyonet kaymaya başladı.
Aracın kaydığını fark eden şoför, önce arkasından tuttu ancak tutamayınca araca binmek… pic.twitter.com/nmnaJW5lJx