司機忘記拉手掣　慘被夾在兩車之間險死(有片)

土耳其伊斯坦堡發生一宗驚險意外。一名貨車司機日前送貨，落車搬貨時居然忘記拉手掣，令貨車向斜坡滑行，雖然他企圖衝上駕駛座剎車卻失敗，整個人還被夾在貨車和路邊私家車之間遭擠壓旋轉，情況十分驚險，畫面也全被附近CCTV拍下。

綜合報道，伊斯坦堡Kağıthane一名貨車司機於周二(2月27日)運送貨物，把車停於斜路上。當時工廠工人正搬運貨物，司機亦落車協助解決問題，期間發現貨車向斜路下前溜滑行，才驚覺沒有為貨車拉手掣，連忙想把車拉住但不果。司機連忙跑到貨車旁企圖跳上駕駛座，惟未及上車，整個人就被夾在貨車和路邊停放的私家車之間。