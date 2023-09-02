司機無視車前路況開車　暴走校車險讓3名學童遭輾過激嬲家長

從現場的監視器影片可以看到這個驚險的畫面，三名學生正在過馬路，但校車司機無視路況直直往他們駛去，二個學生拔腿狂奔，其中一名走在後面的學生則趕緊後退，差一點就被撞上。而校車司機也沒有停下來查看學生狀況，大按喇叭之後就直接將車子開走。

記者彭巧蓁／綜合報導

千鈞一髮！美國德州一名校車司機在學童下車後，竟然無視車子前方正在過馬路的3名孩子就發動，險些輾過，讓一旁目擊的家長嚇到尖叫。

從現場的監視器影片可以看到這個驚險的畫面，三名學生正在過馬路，但校車司機無視路況直直往他們駛去，二個學生拔腿狂奔，其中一名走在後面的學生則趕緊後退，差一點就被撞上。而校車司機也沒有停下來查看學生狀況，大按喇叭之後就直接將車子開走。

在一旁等著接小孩的家長們目睹這一幕全都嚇壞，一名媽媽大叫「有沒有搞錯！」

其中一名學童的家長在接受媒體採訪時表示，「我距離他不到18公尺，但根本來不及救他！司機沒有留時間讓他們安全過馬路。」

家長當天就向達拉斯的丹頓獨立學區提出投訴，並附上了影片。該學區回覆了一封電子郵件，只提到了事件的基本訊息，卻沒有提供任何解釋為什麼司機差點撞倒孩子。

一位氣憤的父親表示：「值得慶幸的是，我兒子沒有發生任何事情，其他孩子也沒有發生任何事情，除了嚇到之外，每個人都很好。」但他補充說，對於丹頓獨立學區處理此次事件的方式他相當不滿意。

根據當地電視台報導，該司機已被停職，事件仍在繼續調查中。

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