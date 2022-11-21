司機駕保時捷遭防護欄「斬首」 網民驚見無頭屍駕車(有片)

德國發生無頭屍駕駛保時捷的驚慄一幕！傳媒《Newztunnel》報道，事發於上周四(17日)零時40分左右，一輛保時捷911在A14高速公路，往萊比錫(Leipzig)方向行駛，期間司機疑似想超越前方兩輛貨櫃車，卻失控撞上行車線中央的分隔島，當時車篷收起，防護欄硬生生擊中司機頭部，司機當場被「斬首」慘死。

警方如何處理？

有其他司機在高速公路上直擊該輛保時捷繼續前行，能清楚看到無頭死者在車上的慘狀，並拍下影片，畫面令人毛骨悚然。報道指，警方接報後趕往現場，因保時捷事發時已開啟定速駕駛功能，工程人員須將屍體留在車內，再緩緩將車拖離主行車線，才能做後續處理。事發路段封閉長達7小時，直至早上7時半才重新開通。

網民有嘢講

影片在Twitter瘋傳，引起熱議，不少人直呼「畫面超驚悚」、「太嚇人了」。也有細心的網民發現影片中司機播放的音樂，歌詞訴說著人生無常、命運難測的現實，詭異的巧合，更令人心驚。