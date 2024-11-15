司法部長提名人選捲少女援交 反華魯比奧任國務卿

再度當選美國總統的特朗普連日公布內閣部長提名，周三宣布兩名重要內閣人選，分別是主管外交事務的國務卿和司法部長；前者一如預期由對中國態度強硬的佛州參議員魯比奧出任，而司法部長則是極具爭議的極右翼眾議員蓋茨出任，他涉嫌濫藥及捲入未成年少女援交醜聞，連共和黨議員也震驚由他出任司法部長，其提名在參議院確認過程中料遇阻攔。特朗普多名內閣成員提名都讓政圈譁然，蓋茨更是終極測試其權力是否「不受監察」。

53歲的魯比奧是參議院情報委會副主席及外交關係委員會成員，若其任命獲參議院通過，將是首位拉丁裔國卿務。外界關注魯比奧對華鷹派立場，他曾形容中國是美國歷來面對的最大和科技最先進對手。他過去推動多項針對中國的議案，包括要求華府國安審查短片分享平台TikTok，以及堵截中國取得高端晶片。