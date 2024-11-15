司法部長提名人選捲少女援交 反華魯比奧任國務卿

再度當選美國總統的特朗普連日公布內閣部長提名，周三宣布兩名重要內閣人選，分別是主管外交事務的國務卿和司法部長；前者一如預期由對中國態度強硬的佛州參議員魯比奧出任，而司法部長則是極具爭議的極右翼眾議員蓋茨出任，他涉嫌濫藥及捲入未成年少女援交醜聞，連共和黨議員也震驚由他出任司法部長，其提名在參議院確認過程中料遇阻攔。特朗普多名內閣成員提名都讓政圈譁然，蓋茨更是終極測試其權力是否「不受監察」。
53歲的魯比奧是參議院情報委會副主席及外交關係委員會成員，若其任命獲參議院通過，將是首位拉丁裔國卿務。外界關注魯比奧對華鷹派立場，他曾形容中國是美國歷來面對的最大和科技最先進對手。他過去推動多項針對中國的議案，包括要求華府國安審查短片分享平台TikTok，以及堵截中國取得高端晶片。
英國學者：或向中國徵60%關稅
牛津大學全球歷史教授Peter Frankopan向英國廣播公司(BBC)稱，預期特朗普向中國徵收60%關稅，那是他最大競選承諾。他又說，特朗普身邊紅人馬斯克的商業王國將是中方的攻擊點。馬斯克旗下的電動車公司Tesla一直想擴大中國的市場。其他國際議題例如烏克蘭戰爭，魯比奧與特朗普同調，期望盡快結束烏戰，並在國會就烏克蘭援助法案投反對票。他又曾表示，反對加沙停火，希望以色列摧毀哈馬斯，並指伊朗是恐怖分子。
分析：選將政治忠誠優先
共和黨已篤定控制參議院，傳媒推算顯示眾議院也由該黨掌控，特朗普政府可全面掌政，不受民主黨在國會內掣肘。繼提名曾參軍但零高階軍官經驗的霍士新聞主播赫格塞斯出任國防部長令外界愕然後，42歲的蓋茨成為司法部長人選更是震撼彈，立即蓋過其他提名人選的爭議。除了涉嫌濫藥和與未成年少女性交，他還被指控受賄，接受眾議院道德操守調查。蓋茨獲提名後立即辭去眾議員職位，有關調查隨之結束。特朗普選前不少官司纏身，他上任後所有調查將結束。他競選時已揚言會就有關調查展開懲罰，宣布提名蓋茨時稱希望對方改革司法部。不少共和黨議員對蓋茨出任司法部長表示驚訝，有人聽到消息後更黑面。蓋茨只是法律系畢業，有指特朗普第二任期的選將條件，政治忠誠重要過經驗，並藉著今次提名測試共和黨國會領袖的忠誠。特朗普並不一定需要在參議院取得50票通過其內閣提名，只要參議院議長配合休會，便可趁參議員「放假」委任官員。