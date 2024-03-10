吉卜力5大園區本月16日全面開放後調整票價 日本網民感嘆：太貴，一家人去玩負擔不起

日本吉卜力公園以動畫大師宮崎駿電影為主題，5大主題園區中的最後一個園區「魔女之谷」將於本月16日開幕並調整票價，有日本民眾抱怨「花費跟迪士尼一樣高昂」，若全家入園遊玩便會負擔很重，令人卻步，有網友直言，這種票價對日本人來說「太貴了」。 重現宮崎駿和高畑勳等人共同創立「吉卜力工作室」動畫電影內奇幻世界的吉卜力公園，座落在愛知縣長久手市的「愛．地球博紀念公園」，以主題分成5大園區，2022年11月先行開園的3個主題區包括「青春之丘」、「吉卜力大倉庫」及「DONDOKO之森」。

魔女之谷園區本月16日開幕 重現動畫《幽靈公主(魔法公主)》等場景的「魔法故鄉」主題園區於去年11月1日開幕，而最後一個園區，即重現動畫《魔女宅急便》與《哈爾移動城堡》等場景的「魔女之谷」，將於今年3月16日開幕。 《每日新聞》報道，「魔女之谷」主題園區內除了重現《魔女宅急便》以及《哈爾移動城堡》出現的建築物外，也打造旋轉木馬等園區裡首批遊樂設施。園方於本月6日與10日讓中籤的約1.1萬人率先入園試玩。 遊客：沉浸在吉卜力世界 住在愛知縣岡崎市的31歲女遊客說，「一踏入其中就能沉浸在吉卜力的世界觀，魔女宅急便內出現的建築真的很可愛」。來自名古屋市的35歲女遊客說，「很多東西都是從孩子的角度出發，我5歲的兒子玩得很開心」。

隨著5大園區於16日全面開放，園方將全面改變門票種類及收費。新的門票種類分為3種，「大散步券」可以進入5大主題園區；只有「大散步券PREMIUM」可以進入「皋月和梅的家」等所有園內建築物；「散步券」可以進入除了「吉卜力大倉庫」外的4個主題園區。

一家四口入園花費逾3萬日圓 吉卜力公園2022年11月第一階段開放時，入園門票採分區販售。吉卜力公園屬愛知縣公園事業，當時以「相較其他大型設施更合理的票價」作為宣傳賣點之一。 對於新票價，一名搶先試玩的37歲女子質疑，「遊樂設施還要另外花錢，會不會太貴了？」一名有3個孩子的45歲母親說，每種門票能遊玩的設施差別很大，「雖然孩子們一直說想去玩，但如果要全家暢玩的話，這票價會讓人感到猶豫」。

根據調整後的票價，兩個讀小學的孩子加上父母一家四口，如果在假日買「大散步券PREMIUM」入園，單是門票合計就要花上2萬3,400日圓(約1,244港元)。入園後還有另外收費的項目，例如體驗烤五平餅要1,200日圓(約63.8港元)、旋轉木馬大人1,000日圓(約53港元)、兒童500日圓(約26.5港元)等，加上門票一家四口花費就上看3萬3,200日圓(約1,765港元)。這一家四口若去東京迪士尼玩，購買收費最高的一日券總計花費3萬3,000日圓(約1,754港元)，跟到吉卜力公園玩的花費差不多。