吉林省列石鍋拌飯為文化遺產 惹南韓不滿批扭曲歷史

石鍋拌飯目前並未被南韓登記為國家無形遺產，僅全州拌飯在2008年被指定為全羅北道地區的無形財產。南韓傳媒稱，吉林省正向中央政府申請將省級文化遺產提升為國家級非物質文化遺產。南韓輿論憂慮，若獲中央批准，吉林省可以申請登記為聯合國教科文組織世界非物質文化遺產。

中韓繼泡菜後，又爆「石鍋拌飯」文化遺產爭拗。事緣吉林省在2021年，即3年前將石鍋拌飯列為「非物質文化遺產」。南韓政府直至最近才知悉事件，外交於周五(20日)批評吉林省此舉是「扭曲歷史」。

韓國之友：麻辣燙登記南韓遺產

根據吉林省官方網頁，2021年公布的《第五批省級非物質文化遺產名錄》，將石鍋拌飯記載於「八、傳統技藝」中的第21項，而推薦石鍋拌飯成為省級文化遺產的地方是吉林省延邊朝鮮族自治州。延邊位於吉林省東部，是全國唯一的朝鮮族自治州和最大的朝鮮族聚居地。延邊朝鮮族自治州地處吉林省東部，中國、俄羅斯和北韓三國交界面向日本海。

獲南韓政府支持的南韓網上外交使節團「韓國之友」(VANK)於網上貼文稱，「如果韓國將中國四川省的代表食品麻辣燙登記為韓國遺產，中國政府會有何反應？」有內地網民則在微博上評論，「石鍋拌飯我從小就吃，這的確是我國朝鮮族的美食之一啊，韓國人有甚麼好大驚小怪的！」