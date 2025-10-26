吉隆坡中美經貿會談結束 中方：就關注議題進行深入坦誠討論　美方：為習特會達成框架

中美經貿會談代表周六和周日一連兩天於馬來西亞吉隆坡舉行第五輪磋商。中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼周日(26日)稱，中美經貿團隊就雙方關注的經貿議題進行了深入、坦誠的討論與交流。美方團長財長貝森特指，雙方為中美元首會面達成非常有效框架。白宮上周公布，美國總統特朗普將於周四與國家主席習近平，在南韓出席亞太經合組織(APEC)峰會時會面。
央視報道，當地時間10月25日至26日，中美經貿中方領導人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾在馬來西亞吉隆坡舉行中美經貿磋商。雙方以今年以來兩國元首歷次通話重要共識為引領，圍繞美對華海事物流和造船業301措施、延長對等關稅暫停期、芬太尼關稅和執法合作、農產品貿易、出口管制等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流磋商，就解決各自關切的安排達成基本共識。雙方同意進一步確定具體細節，並履行各自國內批准程式。
貝森特：討論了稀土、芬太尼和TikTok
何立峰表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方合則兩利、鬥則俱傷，維護中美經貿關係穩定發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也符合國際社會的期待。對於經貿合作中出現的分歧與摩擦，雙方應以相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，透過平等對話協商，找到妥善解決彼此關切的辦法。中美經貿磋商成果得來不易，需要雙方共同維護。希望美方與中方相向而行，共同落實兩國元首歷次通話重要共識及今年歷次經貿磋商成果，進一步累積互信、管控分歧，拓展互利合作，推動雙邊經貿關係不斷邁向更高水準。
貝森特透露，雙方在最新一輪會談，磋商了中美貿易更平衡、稀土、芬太尼、TikTok，以及中國購買美國大豆和其他農產品等議題，形容磋商具建設性和深入。他向美國全國廣播公司(NBC)稱，雙方達成的框架將可避免美國向中國加徵100%關稅，以及推遲中國實施稀土出口限制。