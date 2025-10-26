吉隆坡中美經貿會談結束 中方：達成基本共識　美方：為習特會達成框架

中美周六和周日一連兩天於馬來西亞吉隆坡舉行第五輪經貿會談，中美緊張關係有緩和跡象，為中美元首會面締造良好氣氛。中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼周日(26日)稱，中美經貿團隊就雙方關注的經貿議題進行了深入、坦誠的討論與交流，並達成基本共識。美方團長財長貝森特指，雙方為中美元首會面達成非常有效框架。白宮上周公布，美國總統特朗普將於周四與國家主席習近平，在南韓出席亞太經合組織(APEC)峰會時會面。

央視報道，當地時間10月25日至26日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾在馬來西亞吉隆坡舉行中美經貿磋商。雙方以今年以來兩國元首歷次通話重要共識為引領，圍繞美對華海事物流和造船業301措施、延長對等關稅暫停期、芬太尼關稅和執法合作、農產品貿易、出口管制等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流磋商，就解決各自關切的安排達成基本共識。雙方同意進一步確定具體細節，並履行各自國內批准程式。