吉隆坡會談緩和緊張關係 中方：與美達基本共識

中美周六和周日一連兩天於馬來西亞吉隆坡舉行第五輪經貿會談，中美緊張關係有緩和跡象，為中美元首會面締造良好氣氛。中國商務部國際貿易談判代表李成鋼稱，雙方就出口管制，以及對等關稅進一步延期等議題，建設性地探討了一些妥善處理雙方關注的方案，達成初步共識；新華社其後稱基本共識。率領美國代表團的財長貝森特則指，雙方為中美元首會面，達成非常有效框架。

這次會談中方牽頭人為副總理何立峰，美方牽頭人則為財長貝森特，貿易代表格里爾陪同出席。新華社報道，雙方圍繞美對華海事物流和造船業301措施、延長對等關稅暫停期、芬太尼關稅和執法合作、農產品貿易、出口管制等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了坦誠、深入和富有建設性的交流磋商，就解決各自關切的安排達成基本共識。雙方同意進一步確定具體細節，並履行各自國內批准程序。何立峰表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方合則兩利、鬥則俱傷，維護中美經貿關係穩定發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也符合國際社會的期待。