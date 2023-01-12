吉隆坡H&M驚爆試身室偷拍 顧客換衫影片網上販售 受害人認出自己

馬來西亞吉隆坡一間H&M連鎖服裝店發生偷拍事件，媒體報道，不法分子在試身室安裝隱閉鏡頭偷拍顧客試穿衣服，更將影片放上網販售，相信有多人受害。事件在社交網曝光，有女顧客認出片中人是自己，懷疑去年10月遭偷拍。H&M報警，警方已展開調查。 馬來西亞媒體《The Star》周四引述警方指，吉隆坡購物區武吉免登Jalan Imbi路一間H&M分店的保安經理發現WhatsApp上流傳偷拍影片的訊息後，於周一報警，而一段長11秒的偷拍影片亦在Twitter流傳，影片隨後已刪除。警員到該分店調查，但未發現隱閉鏡頭，相信案發於另一地點。

賣家聲稱掌握情侶和個人偷拍片段 報道指，Twitter帳戶「meleisgw」早於本月8日發文揭發H&M試身室疑被安裝隱閉鏡頭偷拍顧客，其後更新貼文指有女子認出片中其中一人是自己，另有網民發現一名友人受害。這些偷拍影片在網上出售，賣家聲稱手上有情侶和個人在試身室裡的偷拍片段。 媒體《SAYS》報道，事件曝光後，有受害者崩潰表示，「影片中其中一人是我，是在H&M的試身室，沒記錯的話，我在那裡買了一件襯衫，影片可能是去年10月6日拍攝的」。有網民踢爆，涉事分店位於吉隆坡城中城的Avenue K購物中心。