同事代玩MBTI被指是《星戰》黑武士　女子怒告公司獲賠29萬元

英國一名女子被同事指性格像電影《星球大戰》(Stars Wars)中的反派「黑武士」(Darth Vade)，造成她的工作情緒受到影響，憤而辭職後，入稟勞工仲裁庭，結果勝訴獲得近3萬英鎊(約30萬港元)的賠償。

綜合報道，這名在英國國家醫療服務體系(NHS)工作的女子Ms Rooke指控，其同事在她不在場的情況下，替她參加一項《星球大戰》主題的性格類型測試，結果顯示她是屬於「黑武士」一類。倫敦南部克羅伊登的一間勞工仲裁庭指出，當時團隊正在進行一份以《星球大戰》為主題的MBTI性格分類問卷，結果顯示每個人都屬於《星球大戰》人物，Ms Rooke離開房間後，另一位同事替她做了測試，顯示她屬於「黑武士」。「黑武士」類別被描述為「非常專注，能夠凝聚團隊的人」，然而，法官並不認為該類別有任何積極的屬性，指黑武士是《星球大戰》系列中的傳奇反派，與他的性格相提並論是一種侮辱。