同機乘客無視勸喻照吃花生 14歲女童花生敏感症發作險死

花生敏感症嚴重可致死亡，絕對不能掉以輕心。英國一名患有嚴重花生敏感症的14歲女童早前乘飛機時，坐在10行前的一名乘客，懶理機組人員的兩度呼籲及請求，堅持在途中享用花生，導致女童花生敏感症發作，須接受急救，機師一度考慮緊急降落。事件引發網民議論，是吃花生的乘客太自私？航空公司應變失當？抑或事主要求禁止全機人吃花生的要求無理？

14歲女童瓊斯早前偕39歲母親祖安納，從加勒比海的安提瓜島(Antigua)乘英航客機飛往倫敦吉域機場。祖安納出發前提早通知英航稱女兒有花生敏感症，而英航在起飛之前，在機艙內廣播把此事通知其他乘客，呼籲乘客不要在機上食用花生。

沒料祖安納在途中發現，坐在10行之前的一名男乘客，正在吃花生，「我很擔心，便問(機組人員)可否調位，但卻沒有其他空置座位，機組人員要求他停止吃花生，但他沒有理會繼續吃。」

花生敏感症發作 急忙注射腎上腺素

當時客機處於大西洋上空3萬呎，距飛抵倫敦尚有3小時機程，瓊斯突然過敏性休克，祖安納連忙為她注射隨身攜帶的兩針過敏救命藥、EpiPen腎上腺素。機組人員隨即詢問有沒有乘客是醫生可相助，最終有一名護士乘客上前，協助以氧氣罩及機上的急救醫療物資，監察瓊斯的血壓及穩定其情況。地面的緊急中心人員，亦聯絡醫生為機組人員提供醫療指示。

祖安納憶述︰「當時真的很嚇人。機師宣布發生緊急醫療狀況，一度考慮緊急降落，但最終決定繼續飛往吉域」，「我們一降落便登上救護車直衝醫院，當日瓊斯一直留醫直至情況好轉才出院」。祖安納說︰「這恐怖經驗是完全可以避免的，如果該名男子肯依從廣播不吃果仁……人們似乎以為這沒甚麼大不了，但其實可以很嚴重，航空公司應做更多，如機上有人對果仁敏感，應禁止人們在機上吃果仁」。