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國際
2025-03-19 15:45:00

同胎狗兄弟依偎靜待安樂死倒數　最後數小時出現奇蹟(有片)

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同胎狗兄弟依偎靜待安樂死倒數，最後數小時出現奇蹟。(FB)

同胎狗兄弟依偎靜待安樂死倒數，最後數小時出現奇蹟。(FB)

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全球多個地方的動物收容所，均面對資源不足、空間有限，不得不將動物進行安樂死以騰出空間。美國休斯頓一間動物收容所內，一對同胎狗兄弟，儘管樣子可愛、精靈活潑，仍難以避免列入安樂死名單，就在牠們倒數進行安樂死前的數小時，一名義工盡最後努力，拍攝影片，並分享網上，終為狗狗帶來轉機。

綜合報道， 同胎狗兄弟JettBennie雖然很瘦弱，但精靈活潑，見人就湊上前，動作幾乎一致，牠們在狗舍柵欄前，用小爪子急切地爭取關注，這一幕深深觸動人心，義工Madeline其後發現JettBennie均已被列入安樂死名單，僅有數小時的時間等待拯救，若在短時間內無人將牠們救出，命運恐將悲慘收場。Madeline隨即分享牠們的影片到網上，希望有心人關注。一位長期收養狗狗的愛媽Summer在網上看到這段影片後，毫不猶豫地伸出援手，聯絡了狗狗中途收容中心「Sunnyside Street Dogs」，慶幸收容中心即使已經暫停接收新犬，仍盡力為兩犬提供臨時的庇護與必備用品。

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牠們在狗舍柵欄前，用小爪子急切地爭取關注。(IG) 牠們在狗舍柵欄前，用小爪子急切地爭取關注。(IG) 狗狗寄養一週多後已逐漸恢復健康並展現活力。(X) 狗狗寄養一週多後已逐漸恢復健康並展現活力。(X)

狗狗將於結紮後開放領養

經檢查後發現，這對原被誤判為10週大的JettBennie，實際年齡大約是約67個月，寄養一週多後已逐漸恢復健康並展現活力。Summer也發現牠們的性格天差地別，Jett溫順親人，而Bennie則充滿活力、外向開朗。該機構已經為狗狗們植入晶片，也提供了良好的生活環境，不過，牠們依然在等待有緣人將他們收編回家，現時等待牠們健康檢查及結紮手術後，將會開放領養，期望牠們能早日找到一個永遠的家，並幸福快樂的一起生活。

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