同胎狗兄弟依偎靜待安樂死倒數　最後數小時出現奇蹟(有片)

全球多個地方的動物收容所，均面對資源不足、空間有限，不得不將動物進行安樂死以騰出空間。美國休斯頓一間動物收容所內，一對同胎狗兄弟，儘管樣子可愛、精靈活潑，仍難以避免列入安樂死名單，就在牠們倒數進行安樂死前的數小時，一名義工盡最後努力，拍攝影片，並分享網上，終為狗狗帶來轉機。

綜合報道， 同胎狗兄弟Jett和Bennie雖然很瘦弱，但精靈活潑，見人就湊上前，動作幾乎一致，牠們在狗舍柵欄前，用小爪子急切地爭取關注，這一幕深深觸動人心，義工Madeline其後發現Jett和Bennie均已被列入安樂死名單，僅有數小時的時間等待拯救，若在短時間內無人將牠們救出，命運恐將悲慘收場。Madeline隨即分享牠們的影片到網上，希望有心人關注。一位長期收養狗狗的愛媽Summer在網上看到這段影片後，毫不猶豫地伸出援手，聯絡了狗狗中途收容中心「Sunnyside Street Dogs」，慶幸收容中心即使已經暫停接收新犬，仍盡力為兩犬提供臨時的庇護與必備用品。