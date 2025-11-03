名古屋主婦被殺26年懸案終破 丈夫堅持租屋保留血證 疑兇是自己同學 對亡妻愧疚(有片)

日本名古屋主婦高羽奈美子26年前在家裡被殺，丈夫高羽悟為保留環境證據，多年來堅持租下案發的公寓，儘量不讓線索消失。苦等多年，疑犯終於自首，但讓高羽悟意想不到的是，疑犯竟是他的高中同學，感嘆「是我認識的人，覺得對(亡妻)奈美子很抱歉」。 《讀賣新聞》等媒體報道，高羽悟抱著「在疑犯落網之前，不想破壞任何線索」的信念，26年花了超過2,000萬日圓(約100.8萬港元)堅持租下案發單位。玄關的地板上至今仍留著已變成褐色的血痕，牆上月曆停在1999年11月，就是案發的月份。

事主：努力支付房租是值得 疑犯安福久美子被捕後供稱，「26年來，我每天都焦慮不安，甚至不敢看關於此案的報道，案發當天，我感到焦慮和沮喪。」愛知縣警方上周六(1日)帶疑犯到案發現場重組案情並再度搜證。參與的高羽悟表示，「努力支付房租是值得的。(疑犯)是我意想不到的人。因為是我認識的人，覺得對奈美子很抱歉。希望能早日水落石出，讓我能在靈位前向她說明」。他說，「朋友一起為我舉杯慶祝，大家都給了我很多溫暖，十分感激」。

疑犯突然改變態度 69歲安福久美子是警方調查對象之一，警方今年8月起多次盤問她，並要求她提交DNA樣本，但被拒。她供稱，「我不想被捉，因為不想給家人和親戚帶來麻煩」，但她也有心理準備，警方遲早會逮到她」。從上月起，她便轉為配合調查並交出DNA樣本，在比對結果出來的前一天，即上月30日，她獨自前去警署自首。檢驗結果顯示，現場血漬的DNA與她的一致，警方隨即將她拘捕。 事主與疑犯的微妙關係 安福久美子是高羽悟的高中同學，他說，兩人曾經同屬網球社，他收過安福的告白信，但沒答應交往。他與安福最後一次見面，是案發一年前的校友會聚會，只說了幾句話。據他所知，妻子和安福之間沒有往來。

累計10萬警員參與調查 警方正調查安福當年如何進入高羽家中。為了此案，警方累計投入約10萬名調查員，去年起，重新檢視過去25年累積的調查資料，並在調查過的逾5,000人中，揀選數百人重新調查，安福是其中之一。 妻子被殺，兇手逍遙法外，高羽悟這20多年來透過派傳單、接受媒體訪問等方式，呼籲民眾提供線索，此懸案因此持續受到社會關注。 憑環境證據推斷案發經過 疑犯自首前，日本放送協會(NHK)已排定在11月1日晚播出特備節目，以「致逃亡犯：來自遺屬的話」為題，深入報道此案。節目採訪了辦案刑警，也回到保留26年的案發現場。刑警表示，調查發現，案發時桌上放著即食麵，旁邊有散亂的橙皮。死者很愛乾淨，如果知道有訪客，一定會整理房間，因此推測疑犯是突然到訪。