名古屋二手店長家中被殺事件　警再拘一牛郎涉協助女疑兇

日本名古屋上月發生的屍體發現案件，在周日（10日）愛知縣警方再拘捕一名22歲男子的小山直己。他被指是在名古屋任職牛郎，並協助女疑出內田明日香處理死者阿部光一的屍體。

名古屋一間二手店店長阿部光一，上月在自己居住的公寓內，被發現全身赤裸並雙手被綁放在房中的壁櫃內的事件。警方在事後已拘捕在阿部的二手店工作的女子內田明日香。警方認為，以內田一個月性，很難搬運成年男性的屍體，在調查後在周日晚上拘捕小山直己。