名古屋二手店長家中被殺事件　警再拘一牛郎涉協助女疑兇

日本名古屋上月發生的屍體發現案件，在周日（10日）愛知縣警方再拘捕一名22歲男子的小山直己。他被指是在名古屋任職牛郎，並協助女疑出內田明日香處理死者阿部光一的屍體。
名古屋一間二手店店長阿部光一，上月在自己居住的公寓內，被發現全身赤裸並雙手被綁放在房中的壁櫃內的事件。警方在事後已拘捕在阿部的二手店工作的女子內田明日香。警方認為，以內田一個月性，很難搬運成年男性的屍體，在調查後在周日晚上拘捕小山直己。
警指兩男本身並不認識
日本媒體的報道，小山在名古屋任職牛郎，而內田是小山的客人，二人在今年7月認識。有認識小山的人指，對小山涉嫌協助處理屍體感到意外，而調查的警員透過，小山與阿部並不認識，只是受內田的要求協助處理屍體。而警方拒絕透露二人是否認罪，稱會影響調查工作，由於法醫未能查明阿部的死因，警方仍以阿部疑是被謀殺方向調查。
日本雜誌跟進就指，曾做過陪酒的內田，也是小山的常客，而內田早前被指出，因為涉嫌挪用阿部的二手店數以千萬日圓資金，被發現後需要每月向阿部還款。報道指懷疑內田沉迷在牛郎店消遣，而且花費極鉅，因此而挪用店舖款項。而據報小山早前單月的營業額就打破了那間牛郎店的紀錄，達2,700萬日圓，懷疑其中一個大客戶就是內田。
根據早前的調查，阿部疑在9月已經死亡，其後內田一直使用阿部的社交媒體偽造其生存證據。直到上月阿部的親友致電發現阿部未接電話而報警，才揭發命案。同時內田之後被發現是一直使用阿部的社交媒體與阿部家人聯絡。