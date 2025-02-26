名古屋市區再挖出美軍未爆彈　屬半年來第4枚

日本名古屋市區一處工地，24日下午挖到一枚未爆彈，工人形容挖土機差點鏟下去，險釀大禍。據悉，這是美國製的燒夷彈（燃燒彈，又稱凝固汽油彈），重量達到250公斤，而且已經是鄰近區域半年來挖出的第4枚未爆彈。

發現未爆彈的地點，是名古屋中區的一處工地，當時正在進行建築拆除作業。發現的工人受訪時表示，「本來想把牆壁挖倒，挖了大約一公尺左右吧，那東西（未爆彈）就跑出來了。因為我根本不知道是什麼，一開始想說為什麼硬硬的，仔細一看竟是未爆彈」。

據《NNN》和《東海電視台》等日媒綜合報道，警方於25日早上8點20日獲報趕到現場，發現是一枚全長120公分、直徑36公分，重達250公斤的美製燒夷彈。

自衛隊趕到現場拉起封鎖線

警方後來通報自衛隊，相關人員趕到現場，並拉起封鎖線。看到住家附近變成這副景象，居民不免有點恐慌。民眾稱「蠻恐怖的，感覺到處都埋有未爆彈」、「這是中區發現的第3枚未爆彈吧？太可怕了啦！我在這附近工作，也住在這附近，到時候又得撤離了吧」。

據悉，這是80年前太平洋戰爭時期，由美軍投下落在日本領土內的未爆彈。但令居民害怕的是，這已經是名古屋市中區和東區，半年來挖出的第4枚未爆彈。

就在這次現場50公尺外的工地， 2月14日也發現一枚250kg美軍燒夷彈。而去年10月東區移除未爆彈時，地下鐵部分路段因此停駛、半徑300公尺內的居民也得緊急撤離，就怕突然爆炸釀成悲劇。

事實上，二戰時期遺留至今的大量美軍未爆彈，對日本居民生命安全造成不小的威脅。2024年10月2日上午，九州宮崎機場滑行道突然爆炸塌陷，背後元凶就是美軍未爆彈。

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