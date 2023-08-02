名古屋舉行Cosplay國際會議　市長知事記者會易裝遭吐糟

日本名古屋將會舉辦「世界Cosplay峰會」，這是一項舉辦了20年的動漫活動，過去曾因為疫情而取消及改在網上進行，而今年將重返日本的名古屋展開。在今日（2日）舉行的活動記者會，名古屋市長河村隆之以及愛知縣知事大村秀章亦分別以Cosplay亮相，不過市長與知事的Cosplay雖然有網民覺得有趣，但也網民覺得挺嘔心的。

世界Cosplay會議在2003年開始舉辦，是世界最大的Cosplay盛事，也是日本的Cosplay愛好者與世界Cosplay玩家進行交流。河村隆之今日就以漫畫《男兒當入樽》主角櫻木花道造型亮相，不過媒體就以「不清楚是不是櫻木花道」來形容他的造型，畢竟一個托着肚腩的櫻木是有點奇怪。他在記者會上自稱是「瘋狂的名古屋市長」並歡迎世界各地的人前往名古屋。雖然在場的Cosplay玩家都稱許，但有趣的是他介紹時的歌曲是「貓王」皮禮士利。