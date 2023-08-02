熱門搜尋:
姜濤 居屋2023 西貢鯨魚 荷花BB展2023 三隧分流 親海駅II 微辣 動漫節2023 銀色債券 C觀點 網上熱話 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓 免疫力 BNO移民
返回
國際
2023-08-02 19:03:12

名古屋舉行Cosplay國際會議　市長知事記者會易裝遭吐糟

分享：
名古屋市長的造型被網民開玩笑。(Twitter圖片)

名古屋市長的造型被網民開玩笑。(Twitter圖片)

日本名古屋將會舉辦「世界Cosplay峰會」，這是一項舉辦了20年的動漫活動，過去曾因為疫情而取消及改在網上進行，而今年將重返日本的名古屋展開。在今日（2日）舉行的活動記者會，名古屋市長河村隆之以及愛知縣知事大村秀章亦分別以Cosplay亮相，不過市長與知事的Cosplay雖然有網民覺得有趣，但也網民覺得挺嘔心的。

世界Cosplay會議在2003年開始舉辦，是世界最大的Cosplay盛事，也是日本的Cosplay愛好者與世界Cosplay玩家進行交流。河村隆之今日就以漫畫《男兒當入樽》主角櫻木花道造型亮相，不過媒體就以「不清楚是不是櫻木花道」來形容他的造型，畢竟一個托着肚腩的櫻木是有點奇怪。他在記者會上自稱是「瘋狂的名古屋市長」並歡迎世界各地的人前往名古屋。雖然在場的Cosplay玩家都稱許，但有趣的是他介紹時的歌曲是「貓王」皮禮士利。

愛知縣知事Cosplay。(Twitter圖片)

愛知縣知事Cosplay。(Twitter圖片)

而愛知縣的知事大村秀章，亦以漫畫《犬夜叉》主角犬夜叉登場。大村在記者會上表示，希望參與的愛好者，在回國後可以協助推廣名古屋的魅力。有關的Cosplay活動，將會有全世界33個國家及地區的Cosplay愛好者參與，並在周五（4日）起一連3日在名古屋的鬧市榮區舉行。

對於兩位政界人物的參與，網民有讚有彈，當然也有人重提當年河村隆之咬運動員金牌的事件。而也有網民笑言，犬夜叉還是應該找個美男子扮演吧。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受