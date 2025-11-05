名古屋陳年殺人案證物已掉失　死者丈夫疑一句惹上仇恨

在日本名古屋涉及26年前一宗兇殺案，被捕的69歲女子安福久美子，她表示自己因為害怕連累家人而不願意自首，引起死者丈夫，也是他的前同學及暗戀對像的高羽悟不滿。而據高羽悟透露，他過去曾在一間咖啡室內叫對方不要再糾纏着自己，安福當時在場痛哭，疑因此因愛成恨，並在一次同學會聚會後得知高羽的生活習慣而行兇。安福在受查時亦透露，自己在行兇後弄傷手，因此在現場留下證據，並在及後將兇刀掉棄，故此已無法尋回。

在1999年11月，當時32歲的高羽奈美子在家中被人用刀刺頸致死，當時奈美子僅2歲的兒子在場。案件原本一直成為懸案，雖然警方開出300萬日圓的懸賞，但一直沒有發現，而死者丈夫的高羽悟在26年一直續租有關單位，耗資數千萬日圓。直到今年警察利用新的技術，對兇案現場玄關的血跡進行DNA比對，安福久美子是其中一個被要求提交樣本的人士，最終在提交樣本不久後，自行向警察承認與案件有關，令26年未雪兇案終於可以水落石出。據調查警員表示，安福表示自己之前不敢自首，是因為對家人造成困擾，她又承認犯案與過去曾暗戀死者丈夫的前高中同學高羽悟有關。