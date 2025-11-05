名古屋陳年殺人案證物已掉失　死者丈夫疑一句惹上仇恨

在日本名古屋涉及26年前一宗兇殺案，被捕的69歲女子安福久美子，她表示自己因為害怕連累家人而不願意自首，引起死者丈夫，也是他的前同學及暗戀對像的高羽悟不滿。而據高羽悟透露，他過去曾在一間咖啡室內叫對方不要再糾纏着自己，安福當時在場痛哭，疑因此因愛成恨，並在一次同學會聚會後得知高羽的生活習慣而行兇。安福在受查時亦透露，自己在行兇後弄傷手，因此在現場留下證據，並在及後將兇刀掉棄，故此已無法尋回。
在1999年11月，當時32歲的高羽奈美子在家中被人用刀刺頸致死，當時奈美子僅2歲的兒子在場。案件原本一直成為懸案，雖然警方開出300萬日圓的懸賞，但一直沒有發現，而死者丈夫的高羽悟在26年一直續租有關單位，耗資數千萬日圓。直到今年警察利用新的技術，對兇案現場玄關的血跡進行DNA比對，安福久美子是其中一個被要求提交樣本的人士，最終在提交樣本不久後，自行向警察承認與案件有關，令26年未雪兇案終於可以水落石出。據調查警員表示，安福表示自己之前不敢自首，是因為對家人造成困擾，她又承認犯案與過去曾暗戀死者丈夫的前高中同學高羽悟有關。
同學會疑透露個人資料
據高羽悟接受傳媒訪問時表示，他在高中的時候確實地有朋友指對方對自己有意思，並經常跟隨。直到大學時間，雙方即使學校不同，對方仍到他入讀的學校守候。直至一次他終於忍不住上前與安福溝通時，高羽稱「好像」聽到對方要求交往，不過他當時指現場不適合討論，故改到一間咖啡室與安福討論。高羽表示，他有向安福表示不要再跟蹤自己，造成自己困擾的說話，安福之後在咖啡室痛哭，二人之後沒有再見面。然而在約20年後，二人又在一次的同學會中碰頭，並在期間透露了自己的住處及作息時間等，在5個月後就發生案件。
安福在受查時表示，自己在犯案後的手受傷，雖然沒有到醫院求醫，但因為現場留下血跡，成為了之後的關鍵證據。安福又表示，已經將兇刀掉棄，故警察已無法尋回證物。高羽悟近日也積極回應記者採訪，他批評安福稱自己在案件後一直都感到不安。但是高羽表示，自己也一直因為案件寢食難安，又指如果安福真的是害怕造成家人困擾，早就不應該犯案。他又表示，希望能盡快審理案件並對兇手作出終身監禁的處分。